I rapporti tra il Napoli e il procuratore Jugeli sono buoni, l’inserimento di una clausola rescissoria potrebbe sbloccare la trattativa in piedi da mesi.

Kvaratskhelia, il rinnovo: il Napoli offre 6 milioni bonus compresi. Lui ne vuole 8 (Repubblica).

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Kvaratskhelia è rientrato un po’ malconcio dagli impegni con la Georgia: «Ha avuto un problema alla caviglia», ha detto Antonio Conte nella conferenza dell’anti-vigilia. Kvara, però, ha smaltito la botta e si è allenato con la voglia di essere protagonista. La maglia da titolare per il numero 77 è pronta a brillare nel tridente scelto da Conte per conquistare il primo successo in trasferta della sua gestione.

Kvaratskhelia rappresenta una certezza. Conte lo ha messo al centro del suo progetto. Il georgiano ha accettato con entusiasmo e a breve spera di avere chiarezza pure sul rinnovo contrattuale: le parti devono incontrarsi per scegliere una direzione comune. Il Napoli ha messo sul piatto un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro (bonus compresi), al fronte di una richiesta di 8 da parte dell’entourage del calciatore. I rapporti con Jugeli, procuratore di Kvara, sono buoni e l’inserimento di una clausola rescissoria potrebbe sbloccare la trattativa che dura ormai da mesi.

L’agente di Kvaratskhelia: «Se il Napoli vuole che rimanga, lui rinnoverà». La magia di Conte continua (a luglio)

L’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, torna a parlare della situazione del suo assistito. Nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto e dell’adeguamento dello stipendio, l’agente ha rilasciato un’intervista al giornalista russo Nobel Arustamyan. Il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha diffuso un estratto dell’intervista. Conte ha affermato a più riprese in modo netto che Kvara rimarrà a Napoli.

“Hai detto che ti dispiace per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League. Cosa farai a riguardo?

La risposta di Jugeli: «Sarà necessario vincere lo scudetto per andare in Champions».

Il rinnovo?

«C‘è voglia di vincere lo scudetto. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende dal presidente del Napoli. Se pensa di vendere Kvara, lo farà. Se il Napoli vuole che rimanga, un contratto è un contratto, Kvara rinnoverà».

L’intervista realizzata dal famoso giornalista sportivo russo Nobel Arustamyan a Mamuka Jugheli dopo la partita Georgia-Portogallo e pubblicata ieri: Nobel: Hai detto [in un’intervista] che ti dispiace per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League. Cosa farai a… pic.twitter.com/GZaNgdAu3A — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) July 11, 2024

