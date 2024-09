Mbappé, confermata la lesione al bicipite femorale: resterà fuori 3 settimane

As: salterà i prossimi tre match con il Real e le partite della nazionale con la Francia. Sempre più probabile che possa essere al 100% nel Clasico il 26 ottobre.

Gli esami medici fatti stamani su Kylian Mbappé hanno confermato la lesione al bicipite femorale. Ieri aveva lasciato il campo contro l’Alaves accusando il dolore alla coscia sinistra.

Mbappé out 3 settimane: confermata la lesione al bicipite femorale

Pochi minuti fa è arrivato l’esito in un comunicato del Real Madrid:

Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

As riporta:

Non ci sarà contro l’Atletico domenica, ma neanche contro Lille in Champions League e Villarreal, oltre a perdere le partite della Francia nella prossima sosta nazionali [contro Israele e Belgio]. Dovrebbe tornare contro il Celta Vigo sabato 19 ottobre; in caso contrario, potrebbe saltare anche il match contro il Dortmund in Champions per arrivare in piena condizione al suo primo Clasico contro il Barcellona sabato 26.

Il Corriere della Sera dedica un articolo alla stella francese che da tempo sembra la sua controfigura.

Dove’è finito Kylian Mbappé? Che ne è del ragazzo dagli scatti prodigiosi che trascinò la Francia alla conquista della seconda Coppa del Mondo della sua storia, nel 2018 in Russia, e che faceva sognare i tifosi nei primi anni al Psg? Il giocatore che si vede trotterellare in campo da mesi, che gioca malissimo nella sconfitta in casa contro l’Italia in Nations League e spreca da panchinaro stanco anche quei pochi minuti alla fine della vittoria sul Belgio, non ha niente a che vedere con il fenomeno di un tempo. Non corre più, cammina anche quando c’è da rientrare per evitare il fuorigioco; non salta, tanto sa che la palla di testa non la prenderà; e non dribbla, non salta l’uomo, se va bene tiene il possesso con la suola sulla palla, con quel suo gesto di irritante confidenza, nonchalance appunto, e poi appoggia il pallone verso il compagno più vicino.

