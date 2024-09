Mbappé rischia di saltare il derby contro l’Atletico per un infortunio al bicipite femorale (Relevo)

Il match è previsto domenica sera. Ieri è uscito dal campo dolorante, Ancelotti: «Mi ha chiesto la sostituzione per precauzione».

Nel match contro l’Alaves di ieri, Kylian Mbappé ha lasciato il suo posto in campo ad Arda Guler negli ultimi minuti di gioco per un problema fisico. Sembrava una cosa di poco conto, ma in realtà l’infortunio riguarda la zona del bicipite femorale della coscia sinistra. E’ in dubbio, quindi, la sua presenza nel derby contro l’Atletico domenica sera.

Mbappé, infortunio al bicipite femorale: rischia di saltare il derby contro l’Atletico

Secondo quanto riportato da Relevo, nelle prossime ore sarà sottoposto a test medici per capire l’entità dell’infortunio:

C’era la possibilità che riposasse nel match di ieri, ma Ancelotti ha scelto comunque di schierarlo. Quando è uscito dal campo aveva la testa bassa e sembrava piuttosto preoccupato; ha poi messo la mano sulla coscia per far capire al suo allenatore che qualcosa non andasse. Il fatto che però abbia giocato ad alta intensità fino a poco prima che uscisse, suggerisce che l’infortunio non lo terrà troppo tempo lontano dal campo. Ancelotti ha dichiarato a fine gara: «Mbappé mi ha chiesto di uscire per precauzione».

Lo scrive Le Parisien:

“In teoria, la controversia dovrebbe essere sbrogliata entro venerdì. In realtà non c’è il minimo dubbio sul fatto che l’epilogo tra Kylian Mbappé e il suo ex club sia piuttosto lontano. Giovedì scorso la commissione legale della Lega Calcio Professionistica ha ordinato al club della capitale di versare “entro una settimana” al capitano della squadra francese i 55 milioni di euro che gli aveva chiesto”. Cifra che fa riferimento alle tre mensilità di stipendio e parte dei suoi bonus che non gli sono stati corrisposti durante la stagione 2023-2024, la sua ultima a Parigi.

