Marchegiani: «Meret? È il portiere italiano con la miglior tecnica di parata»

A Sky: «Non è stato sempre messo nelle condizioni di poter crescere dal punto di vista dell’autostima e sicurezza, prima con Ospina poi anche con Gollini»

Al termine di Cagliari-Napoli, finita con un poker azzurro siglato da Lukaku, Kvara, Boongiorno e Di Lorenzo, nel salotto di Sky si discute sulla partita

Caressa rilancia: «Il 4-0 non rispecchia l’andamento della partita»

Bergomi precisa: «Non è stato tutto rose e fiori. Sa soffrire, sa stare in partita, Ricordiamoci dopo il Verona. In tre partite, piano piano, con difficoltò, adesso si vede una squadra»

La rivincita di Meret

Il discorso passa a Meret, che questa sera ha indubbiamente messo al sicuro il risultato del Napoli. E Marchegiani: «È stato investito tanto, probabilmente non è stato sempre messo nelle condizioni di poter crescere dal punto di vista dell’autostima e sicurezza, prima con Ospina poi anche con Gollini. Tecnicamente, come tecnica di parata è il migliore in Italia, secondo me. Quest’anno rispetto agli anni scorsi sta dimostrando capacità di essere decisivo nei momenti importanti, non sempre avuta negli anni scorsi. Anche la parata negli ultimi minuti col Parma dimostra che Conte l’ha fatto crescere»

