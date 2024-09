L’accentratrice Souloukou ha cacciato De Rossi perché troppo amico dei calciatori (Messaggero)

Uno scenario che in futuro avrebbe potuto creare, secondo lei, anarchia nei rapporti.

Il Messaggero torna oggi sul caso Roma. Non sono bastate tre reti all’Udinese per placare le polemiche nella Capitale dopo l’esonero di De Rossi e l’addio della Ceo Souloukou

“Per la prima volta dal loro avvento i Friedkin – sperma attenti all’umore popolare – hanno preso una decisione (esonerare Daniele) che va contro la piazza. L’addio di Lina apre quindi tre scenari possibili: 1) Dan e Ryan sono prossimi alla cessione come da più parti si vocifera anche visto il ritorno d’interesse per l’Everton 2) Si sono pentiti della decisione di aver esonerato l’allenatore e ora paga chi l’ha suggerita 3) Non ammettono nel loro club che i dipendenti si facciano ?la guerra”. E così, come accaduto con Pinto (comunicando la decisione di terminare consensualmente il rapporto lavorativo) e Mourinho, alla prima occasione pagano entrambi”.

Tra le azioni poco gradite alla società della Souloukou ci sono sicuramente la gestione del caso Dybala e il caso Zalewski, ma soprattuto la situazione con De Rossi. Dopo il rinnovo, il tecnico che era arrivano in extremis per sostituire Mourinho, aveva in qualche modo preso coraggio e “voleva giustamente avere parole nelle decisioni di mercato. E agli occhi di un’accentratrice com’è la dirigente greca, questo ha creato le prime crepe”.

Il Messaggero chiarisce che “nonostante la delegazione si fosse schierata a favore di DDR, nel momento di decidere i Friedkin hanno dato credito alla linea-souloukou che vedeva la squadra troppo amica dell’allenatore. Uno scenario che in futuro avrebbe potuto creare, secondo lei, anarchia nei rapporti”

ilnapolista © riproduzione riservata