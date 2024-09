Rubiales a processo il 3 febbraio 2025 per molestie sessuali e coercizione ai danni di Hermoso (El Mundo)

La Procura chiede due anni e mezzo di carcere. Uno per le molestie e un altro e mezzo per la successiva coercizione

Rubiales sarà chiamato a rispondere del reato di molestie sessuali e coercizione nei confronti della calciatrice Jenni Hermoso.

Sarà convocato in udienza dal 3 al 19 febbraio 2025.

Lo scrive “El Mundo“:

L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato convocato dal 3 al 19 febbraio 2025 dal Tribunale Penale Centrale dell’Alta Corte Nazionale per rispondere del bacio non consensuale di Jenni Hermoso durante la Coppa del Mondo femminile in Australia nell’agosto dello scorso anno e della successiva coercizione.

Sono indagati anche l’ex allenatore della nazionale femminile, Jorge Vilda, l’ex direttore sportivo della Rfef, Albert Luque, e l’ex responsabile del marketing, Rubén Rivera.

Rubiales deve rispondere di un reato di violenza sessuale e di un altro di coercizione, che condivide con gli altri indagati. La Procura ha chiesto per l’ex presidente della Rfef due anni e mezzo di carcere, uno per il bacio e un altro anno e mezzo per la successiva coercizione. Quest’ultima richiesta è stata avanzata anche per gli altri tre imputati. La Procura ha anche chiesto che Rubiales paghi alla calciatrice 100.000 euro di risarcimento. Metà dell’importo per la violenza sessuale e l’altra metà, da pagare congiuntamente ai quattro imputati, per la coercizione.

Rubiales, l’atto di accusa

Nell’atto di accusa, il procuratore Marta Durántez ha sottolineato come l’imputato abbia afferrato la testa della calciatrice “con entrambe le mani, e in maniera sorprendente e senza il consenso o l’accettazione della calciatrice” l’abbia baciata sulle labbra.

Inoltre, ha aggiunto per il resto degli imputati come “di fronte alle conseguenze personali e professionali” che i fatti potevano comportare, soprattutto per Luis Rubiales, abbiano iniziato a esercitare “costanti e ripetuti atti di pressione direttamente sulla calciatrice Jennifer Hermoso Fuentes e attraverso i suoi familiari e amici” affinché la calciatrice “giustificasse e approvasse il bacio che Luis Rubiales le dava contro la sua volontà”.

Nel documento si parlava quindi di “molestie” nei confronti della calciatrice e dei suoi familiari sia nei momenti successivi alla vittoria della Coppa del Mondo (spogliatoio, viaggio verso l’aeroporto e volo) sia durante le successive vacanze a Ibiza.

