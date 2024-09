Kyrgios si prende la rivincita su Sinner: «Forse non è così innocente»

L’ex tennista australiano ha condiviso su Instagram la notizia del ricorso della Wada per la squalifica a Sinner per doping.

L’ex tennista australiano Nick Kyrgios non ha fatto attendere il suo commento in merito al ricorso della Wada sulla positività al doping di Jannik Sinner.

Kyrgios di nuovo contro Sinner: «Forse non è così innocente»

Nelle sue storie su Instagram ha infatti condiviso la notizia della Wada (Agenzia mondiale antidoping) sul tennista altoatesino, scrivendo in basso “Ahahahah forse non è così innocente“.

L’ex tennista era stato uno di quelli a sostenere che Sinner dovesse essere squalificato.

In conferenza stampa dopo la vittoria su Michelsen allo Us Open, a Sinner è stato chiesto di commentare le parole di Kyrgios e cosa farebbe se capitasse che a fine match ci fosse lui a intervistarlo (l’australiano adesso fa il commentatore televisivo in attesa di ritornare sul campo).

Il tennista numero 1 al mondo ha riposto così: «Non lo so. Non voglio rispondere a quello che ha detto. Ognuno è libero di dire ciò che vuole. Non c’è problema. Se questo è il caso, vediamo. Sarà sicuramente diverso (ride). Non so cosa dire. Magari dico qualcosa ora e poi la reazione sarà un’altra. Sono sempre abbastanza rilassato. Sono una persona che dimentica le cose abbastanza in fretta».

Precedentemente, sulla positività dell’altoatesino Kyrgios aveva commentato sul suo profilo X:

«Ridicolo, che sia stato accidentale o consapevole. Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibita… Dovresti stare lontano dai campi per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, bella».

