Juve-Napoli, i tifosi azzurri sulla probabile chiusura del settore ospiti: “Partiremo lo stesso”

"Per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale che penalizza un'intera città"

Non è ancora chiaro se domani i tifosi del Napoli potranno entrare nel settore ospiti dello Stadium di Torino per assistere al match contro la Juventus.

Juve-Napoli, i tifosi azzurri si ribellano alla probabile chiusura del settore ospiti dello stadio

Per questo, sui social i tifosi che avevano già prenotato la trasferta stanno diffondendo il volantino che cita:

Basta abusi! Dopo le vicissitudini legate al divieto di trasferta per la partita di domani dove a 24h dalla partita non c’è ancora un divieto ufficiale, per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale, dove si penalizza un’intera città. Visto che all’epoca il prefetto di Napoli in occasione del match contro l’Eintracht Francoforte disse che non si poteva vietare la libera circolazione a cittadini europei che avevano comprato i biglietti aerei e prenotato hotel, seguiremo quella linea di condotta. Siamo in tantissimi, tanti stanno già partendo e tutti partiremo domani. Sempre al tuo fianco, avanti napoletani!

Intanto sui social inizia a girare questo volantino di tifosi del #Napoli che annunciano l’intenzione di viaggiare ugualmente a Torino, visti i voli, treni e hotel già prenotati. Una situazione assurda e tutta italiana, ancora una volta… pic.twitter.com/TuRpJp6HEn — Mirko Calemme (@mirkocalemme) September 20, 2024

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

La notizia fa rumore anche perché arriva proprio a ridosso del big match dello Stadium. I tifosi azzurri, quelli residenti a Napoli e provincia, non dovrebbero esserci domani pomeriggio (inizio alle 18) nel settore Ospiti e non potranno assistere al big match contro la Juventus. È questa l’indicazione del Casms, alla luce degli incidenti accaduti domenica scorsa alla Domus Arena contro il Cagliari: il lancio di oggetti e fumogeni con sospensione di 7 minuti della gara, è costato caro alla società di De Laurentiis (30 mila euro di ammenda più la diffida) e colpirà pure i sostenitori della squadra di Conte che avevano comprato praticamente al buio ( la vendita si è svolta ad agosto ed è durata poche ore) il biglietto, al costo di 45 euro, per godersi dal vivo il confronto contro la Vecchia Signora.

