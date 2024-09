Juventus-Napoli: settore ospiti già sold out, ma potrebbe essere chiuso, si aspetta la decisione del Casms

Per motivi di ordine pubblico, lo Stadium potrebbe chiudere il settore. Sarebbero circa 2300 i tifosi del Napoli attesi. Domani la decisione definitiva.

Sabato alle 18 ci sarà Juventus-Napoli per la quinta giornata di campionato. Allo Stadium, però, potrebbero esserci dei cambiamenti riguardanti la vendita dei biglietti.

Per Juventus-Napoli è a rischio la presenza dei tifosi azzurri nel settore ospiti

Il settore ospiti riservato ai tifosi azzurri potrebbe essere chiuso per motivi di ordine pubblico.

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha rinviato al Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) la decisione finale, che verrà ufficializzata nella giornata di domani. I biglietti del settore erano stati messi in vendita online già da alcune settimane, registrando in poche ore il tutto esaurito.

Sarebbero infatti circa 2300 i tifosi del Napoli attesi a Torino.

Conte in conferenza: «Faccio parte della storia bianconera, la storia non si cancella»

Come affronta Conta la sua ex squadra?

«La mia storia parla chiaro. Sono stato anche capitano, abbiamo vinto tutto. Ho avuto la possibilità di fare tre anni da allenatore aprendo un ciclo che è diventato storico. Faccio parte della storia della Juve. Inevitabile che da calciatore è più facile scegliere di rimanere, come Bruscolotti con il Napoli. Poi da allenatore è difficile scegliersi la carriera. La carriera da allenatore mi ha portato in piazze differenti, ho sempre onorato le piazze dove sono stato e sono il primo a difendere i colori delle piazze che alleno. Oggi sono orgoglioso di essere a Napoli. La storia non la può cancellare nessuno, per me è una grande emozione ritornare in quello stadio. Sarà la prima volta per me tornarci con i tifosi. Sarà un’emozione anche in futuro, come sarà un’emozione affrontare in un futuro molto lontano anche il Napoli».

Un esame per entrambe le squadre?

«Si. Ogni partita è un esame. Lo è stato a Cagliari che è un campo difficile. A livello ambientale è stato difficile. A volte affrontiamo un esame a livello tattico, a volte a livello tecnico. Ogni test lo dobbiamo affrontare con la massima serietà possibile».

