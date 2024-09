In Francia si chiedono: dov’è il famoso “De Zerbi ball”? Rmc Sport: “Il bel gioco a volte non si concretizza”

Il Marsiglia ha perso 1-0 contro lo Strasburgo. Footmercato: troppo frenetici gli uomini di De Zerbi, mai decisivi. Il tecnico: «Meritavamo di perdere, siamo stati poco aggressivi».

Il Marsiglia ha perso la sua prima partita stagionale ieri contro lo Strasburgo 1-0; si allontana quindi dalla vetta della Ligue 1 dove ci sono Psg e Monaco. La squadra di Roberto De Zerbi non è parsa al massimo della forma, complici anche le tante assenze per infortunio o squalifica.

Il “De Zerbi ball” nominato dagli inglesi non si vede ancora a Marsiglia

A Brighton lo scorso anno si parlava del “De Zerbi ball”: tanti tocchi per arrivare nell’area di rigore avversaria e costruzione dal basso. Secondo quanto scrive Rmc Sport, questa tattica non si è ancora vista in Francia:

Ci sono diversi limiti nella squadra di De Zerbi; il tecnico, infatti, pare non sia ancora riuscito a imporre le sue tattiche ai giocatori. Non è che il Marsiglia non sia una buona squadra, ma si sono fatti fregare perché non sono riusciti a mantenere il livello di gioco alto per tutta la partita. A volte il loro bel gioco non si concretizza; neanche una reazione al gol dello Strasburgo. Ci sono ancora delle domande da porsi su questa squadra: dov’è il “De Zerbi ball”? Non si vede ancora.

Aggiunge Footmercato:

Dal match contro il Lione, abbiamo pensato che fossero sulla buona strada per fare una stagione straordinaria, ma avrebbero dovuto vincere contro il Salisburgo per continuare la striscia positiva in campionato. Alla fine, nulla è andato secondo i piani per gli uomini di Roberto De Zerbi. Troppo frenetici, hanno subito uno Strasburgo che ha giocato con il coltello tra i denti. Non sono mai riusciti a tornare in partita dopo il gol subito, concedendosi la prima sconfitta della stagione.

Il tecnico post-gara: «Dalle sconfitte si impara, meritavamo di perdere»

A fine gara, le dichiarazioni del tecnico non si sono fatte attendere:

«Non lo so se è stata la nostra peggior partita. Ma ho fiducia nei miei giocatori. Bielsa ha detto che le sconfitte servono a imparare. E penso che impareremo molto da questa. Quando affrontiamo squadre aggressive, dobbiamo fare qualcosa di più. Dobbiamo far valere maggiormente la fisicità; abbiamo perso l’80% dei duelli, soprattutto quelli aerei. Meritavamo di perdere questa partita».

