Il Times: “Vuoi essere il migliore al mondo nel tuo sport? Non nascere poco dopo i Messi o i Djokovic”

Messi, Ronaldo, Djokovic vincendo titoli intorno ai trentacinque anni hanno bloccato la strada ai nati negli anni ’90. I 2000 sono sicuramente più fortunati

Cosa hanno in comune Federer, Nadal, Djokovic, Messi e Ronaldo? Domanda scontata: sono tutti campioni e tutti nati negli anni ’80. Il Times sottolinea un altro aspetto in comune: “hanno tutti bloccato la generazione degli anni ’90“.

“Solo due giocatori nati negli anni Novanta hanno vinto un titolo del Grande Slam: Dominic Thiem (classe 1993) agli US Open del 2020 e Daniil Medvedev (classe 1996) allo stesso torneo l’anno successivo. I giocatori nati negli anni 2000 hanno avuto più successo della generazione precedente, con Carlos Alcaraz a quattro Slam e Jannik Sinner a uno“.

La generazione più sfigata nello sport? Quella degli anni ’90

Non va certo meglio nel calcio. “Il Pallone d’Oro è stato a lungo dominato da Cristiano Ronaldo, classe 1985, e Lionel Messi, classe 1987. Messi lo ha vinto otto volte e Ronaldo cinque“. Nel 2018 Modric (classe 1985) ha interrotto il duopolio Messi-Ronaldo vincendo il Pallone d’Oro. Ci sono anche “Ronaldinho (classe 1980), Kaká (1982) e Karim Benzema (1987), i giocatori nati negli anni Ottanta hanno vinto il trofeo ben 17 volte“.

“Messi e Ronaldo, vincendo titoli intorno ai trentacinque anni, hanno bloccato la strada ai nati nel decennio successivo“.

La generazione degli anni ’80 ha monopolizzato anche il podio. “I candidati nati negli anni ’90 come Antoine Griezmann, Paul Pogba e Sadio Mané difficilmente raggiungeranno di nuovo il podio”. Ma c’è ancora tempo, molti di loro non hanno raggiunto nemmeno i 25 anni.

Come Mbappé, “classe 1998, che lo scorso anno arrivò terzo, il suo unico podio. Il suo recente trasferimento al Real Madrid potrebbe aumentare le sue possibilità. Tuttavia, l’enorme divario tra i giocatori nati negli anni ’90 e quelli nati negli anni ’80 è molto probabilmente troppo grande per potersi colmare completamente, a causa dell’arrivo delle superstar nate negli anni 2000. Già 11 dei 30 candidati di quest’anno sono nati in quel decennio, incluso Lamine Yamal (2007)”.

C’è Haaland potrebbe vincere il Pallone d’Oro in futuro grazie alle sue sorprendenti doti realizzative in Premier League con il Manchester City.

Nel tennis degli ultimi anni, Djokovic, Alcaraz e Sinner hanno conquistato il podio del ranking mondiale, a parte una breve parentesi di Medvedev, quando nel “febbraio 2022 per la prima volta qualcuno nato negli anni ’90 diventava il numero 1 nella classifica mondiale, sostituendo brevemente Djokovic al vertice“. “Medvedev è l’unico giocatore maschio nato negli anni Novanta ad essere stato in testa al ranking mondiale“.

“Non è che ci sia qualcosa di specifico nell’essere nato negli anni ’90 che impedisce di competere per vertici. Ciò che questi numeri dimostrano è che il dominio prolungato di alcuni giocatori che rimangono al vertice fino ai trent’anni blocca il percorso per gli altri. Se vuoi essere il migliore al mondo nel tuo campo, evita di nascere poco dopo chi è l’equivalente di Messi o Djokovic”.

