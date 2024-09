Mancano dalla vittoria per 2-0 sul campo dell’Empoli, qualche mese dopo, la conquista del tricolore a Udine. Oggi Lukaku e 3-4-2-1

Il Napoli cerca le tre vittorie consecutive (che mancano dall’anno dello scudetto)

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Dici 25 febbraio e il pensiero torna immediatamente all’ultimo filotto del Napoli. Correva l’anno (calcisticamente magico) 2023 e gli azzurri di Luciano Spalletti espugnarono il Castellani di Empoli con un perentorio 2-0 avviandosi trionfalmente verso lo scudetto, poi conquistato matematicamente il 4 maggio dopo l’ 1- 1 del Friuli. Niente paragoni ovviamente, ma Antonio Conte vuole aggiungere un mattoncino importante all’edificio della ricostruzione sportiva che sta sapientemente progettando assieme al presidente De Laurentiis. La trasferta di oggi all’Unipol Arena ( inizio alle 18, arbitro La Penna, diretta su Dazn e Sky) contro il Cagliari può consentire al Napoli di rompere il tabù delle tre vittorie di fila che nello scorso campionato è diventato un ostacolo insormontabile.

Il Napoli per ora resta al 3-4-2-1

È vietato pensare al big match contro la Juventus, in programma sabato 21: «Non siamo provinciali. Ogni avversario merita considerazione e quindi noi siamo concentrati soltanto sul Cagliari» . Lo ha dimostrato ieri nel corso dell’ultima rifinitura al Training Center di Castel Volturno: massima attenzione ai dettagli per mettere in difficoltà un avversario che fa dell’intensità e della fisicità i suoi punti di forza. Conte rinvia le modifiche tattiche alle prossime partite ( magari proprio contro la Juventus) e confermeràl’abito tattico indossato finora.

Durante la sosta c’era gente che faticava anche a camminare. Conte non gli ha dato tregua (Sky Sport)

Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, fa il punto della situazione sul Napoli alla vigilia della partita contro il Cagliari. Tanto lavoro anche in queste due settimane di sosta per le nazionale. Conte ha però avuto il gruppo al completo solo da due giorni.

Le parole di Modugno a Sky:

«Durante la sosta ho visto gente che faticava anche a camminare, Conte non gli ha dato tregua. Solo due giorni fa ha avuto il gruppo al completo. A Castel Volturno il laboratorio è aperto: 3-4-2-1 confermato. Ma in prospettiva 4-3-3, 3-5-2, in mezzo c’è varietà di soluzioni. Lukaku ha faticato più di tutti, ha messo sulle gambe altre due settimane di lavoro. La sua tradizione a Cagliari è piuttosto buona. Kvara ha smaltito la botta presa in nazionale. Il Napoli non vince tre partite di fila da un anno e mezzo».

Il Corriere del Mezzogiorno precisa questa mattina precisa che il Napoli non vince tre partite di fila da febbraio 2023, la stagione dello scudetto. Allora la squadra allenata da Spalletti mise in fila otto successi consecutivi.

