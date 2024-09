Il Milan non vuole aspettare il derby, Fonseca può essere esonerato subito (il Giornale)

Al posto del portoghese, Cardinale vorrebbe un tecnico che conosce già la Serie A. In questo senso, l’opzione Max Allegri potrebbe tornare d’attualità

Il Milan non vuole aspettare il derby, Fonseca può essere esonerato subito. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale. Dopo la partita con il derby la dirigenza è rimasta a San Siro per un vertice immediato. È emerso un certo orientamento e Ibrahimovic già si muove per sondare le disponibilità di altri allenatori.

Dopo il Liverpool summit della dirigenza

Questo quello che scrive Ordine:

La notte fonda del Milan è cominciata appena si sono spente le luci di San Siro, i 59 mila hanno smesso di fischiare per esprimere la propria delusione e persino Paulo Fonseca ha lasciato da solo lo stadio. È stato allora che è cominciato un vertice con la partecipazione di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Moncada durato fino all’una di notte quasi. E da quel vertice è spuntato fuori l’orientamento di pensare già a una svolta radicale in casa Milan senza aspettare un altro naufragio nel derby.

Per il Milan torna d’attualità il nome di Allegri

Continua Ordine:

In apparenza la pista straniera è quella venuta subito alla luce ma poi bisognerà ascoltare il parere di Gerry Cardinale e non è escluso che proprio l’azionista e proprietario di casa Milan possa puntare su una candidatura italiana consapevole del fatto che un eventuale secondo errore porterebbe a ripetere la stessa stagione disastrosa del Napoli lo scorso torneo.

In questo caso l’opzione Max Allegri – dopo la partenza di Pioli per l’Arabia i conti della società possono contare sullo stipendio suo e dello staff risparmiati – potrebbe tornare d’attualità.

