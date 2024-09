Fonseca è nella centrifuga, al Milan s’avanza il nome di Sarri (Gazzetta)

Ha già allenato Loftus-Cheek e Morata. Anche Pedullà dice che ritiene la rosa molto adatta al suo gioco. Tra Sarri e il Milan c’è ancora il derby

Fonseca è nella centrifuga, s’avanza il nome di Sarri (Gazzetta)

La Gazzetta (e non solo la Gazzetta) scrive che il destino di Fonseca è di fatto segnato, è appeso al derby di domenica sera.

Scrive la Gazza:

Paulo Fonseca è nella centrifuga.

Fonseca a metà settembre è già in bilico. E’ il colpevole principale? No, ma questo è il calcio: l’allenatore è il pezzo più semplice da sostituire.

Se anche il derby fosse una disfatta, il cambio sarebbe una possibilità concreta.

Quale allenatore potrebbe prendere il Milan? La logica porta a un allenatore con esperienza nel campionato italiano e personalità per gestire il momento nero. Maurizio Sarri è il primo nome tra gli allenatori disponibili. Pro: è stato apprezzato anche in passato dalla dirigenza del Milan, è stato a Juve e Chelsea (vincendo trofei con entrambe), ha già allenato Loftus-Cheek e Morata. Ovviamente, MS accetterebbe. Dubbi? Il principale forse è tecnico: Sarri ha storicamente bisogno di lavorare molto sul campo e iniziare senza un’estate a disposizione, per lui, sarebbe particolarmente complicato. Poi un particolare, non così secondario: in difesa sceglie da sempre calciatori bravi a leggere le situazioni, ad avere la palla come riferimento, a muoversi sincronicamente al centimetro. Tomori e Pavlovic, diciamo, non sono i suoi tipi.

Altri allenatori italiani o di scuola italiana liberi sono Massimiliano Allegri e Igor Tudor.

Anche Alfredo Pedullà ha parlato della voglia di Sarri di allenare il Milan (Fonseca e club permettendo), lo ha fatto in questo video.

ilnapolista © riproduzione riservata