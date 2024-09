Guardiola vuole Ricci al Manchester City per sostituire Rodri (Guardian)

“Destro di piede, gestisce bene la palla sotto pressione. È stato il fulcro dell’ascesa del Torino in Serie A”

Il City vuole Ricci dal Torino per sostituire l’infortunato Rodri (Guardian)

Con Rodri fuori per il resto della stagione, il City è in cerca del suo sostituto. Secondo il Guardian, nel mirino del club allenato da Guardiola ci sarebbe Samuele Ricci.

Scrive il Guardian:

“Il Manchester City, che si prepara a una stagione senza Rodri dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore, sta valutando la possibilità di acquistare Samuele Ricci dal Torino. Il 23enne Ricci è stato il fulcro dell’ascesa a sorpresa del Torino in Serie A e si è distinto con l’Italia nella vittoria per 3-1 a Parigi contro la Francia. Pur potendo ricoprire diverse posizioni a centrocampo, sta emergendo come uno dei migliori giovani registi arretrati in circolazione ed è tra i papabili se il City decidesse di acquistare qualcuno a gennaio per sostituire Rodri.

Ricci costerebbe 30 milioni di sterline

Ricci sarebbe acquisto a lungo termine, non costerebbe poco: anche 30 milioni sterline, quindi non sarebbe un semplice ripiego. Il City deve decidere cosa fare.

Rodri ha subito un infortunio grave durante la partita tra City e Arsenal. Si teme la rottura del crociato. Sembra quasi uno scherzo del destino, perché Rodri è stato tra quelli che poco tempo fa si è lamentato del calendario fitto, minacciando anche lo sciopero (ed è anche stato criticato per questo).

Scrive The Athletic:

“Doveva essere Rodri, no?

L’uomo che prima di questa stagione, secondo Transfermarkt, aveva saltato solo cinque partite per infortunio con il Manchester City da quando era entrato nel club nel 2019, è fuori – e forse per il resto della stagione”.

ilnapolista © riproduzione riservata