Genoa-Juve: incendio in Sala Var, intervengono i pompieri

Sky Sport: “Al Ferraris è scoppiato un piccolo incendio che ha interessato le batterie che alimentavano il Var”. La partita si giocherà regolarmente

Imprevisto prima della partita tra Genoa-Juve: c’è stato un piccolo incendio che ha interessato le batterie del Var. Come riporta Sky, questo piccolo incidente non compromette il regolare svolgimento della partita visto che il problema sarà arginabile e risolvibile entro il fischio di inizio.

Scrive Sky Sport:

“Incendio per la batteria Var allo stadio: il problema sarà risolto rapidamente.

A un’ora dall’inizio della partita, al Ferraris è scoppiato un piccolo incendio che ha interessato le batterie che alimentavano il Var. Si è visto uscire un grande fumo dalla tribuna, con l’immediato intervento dei pompieri per risolvere la situazione. Il problema, con ogni probabilità, sarà arginato entro l’orario di inizio della partita”.

La partita a porte chiuse, l’eco delle voci dei giocatori che rimbalza sugli spalti vuoti: rimembranze della pandemia. E invece eccoci di nuovo con gli stadi chiusi al pubblico. Stavolta per colpa degli ultras. Genoa-Juventus, in programma domani alle 18 a Marassi, si giocherà senza pubblico, a causa degli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby di Coppa Italia Genoa-Sampdoria di mercoledì. Lo ha deciso il prefetto di Genova. Molto probabilmente anche Sampdoria-Juve Stabia di serie B sarà a porte chiuse.

Oltre alle porte chiuse per due partite in casa i tifosi di Genoa e Samp non potranno andare in trasferta per tre partite. Nel caso del Genoa dunque, “salteranno” l’Atalanta, la Lazio e il Parma.

