De Zerbi: «Kondogbia è fortissimo. All’inizio non contavo su di lui, poi però ho parlato con lui al telefono»

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi domani affronterà il Nizza. Durante la consueta conferenza stampa, il tecnico italiano si è però soffermato tanto su Kondogbia. Il centrocampista ex Inter era inizialmente fuori dai piani di De Zerbi, poi però il francese ha convinto il suo allenatore.

«Direi che siamo a meno dell’80% in termini di lavoro e crescita. L’inizio di stagione è stato buono ma potevamo fare meglio. Ho ancora un rammarico per il pareggio contro il Reims. Sono molto felice della mia scelta, di essere qui. Mi piace vedere che ci sono ampi margini di miglioramento. Abbiamo davvero giocatori di qualità», ha dichiarato De Zerbi sulla prima parte di stagione del Marsiglia. .

Poi su Geoffrey Kondogbia dice: «Geoffrey è una delle sorprese più belle che abbia avuto a Marsiglia. All’inizio non contavo su di lui, poi abbiamo parlato al telefono e ho avuto una buona impressione, quindi l’ho portato ad allenarsi con noi. Quando ho visto le sue qualità, la sua voglia di rialzarsi dopo una stagione negativa, sono rimasto molto contento di lui. È un ragazzo eccezionale, un giocatore fortissimo».

Gilmour: «De Zerbi mi ha chiamato, mi ha detto che Napoli è una città divertente» (Video)

Billy Gilmour ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di essere ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Napoli allo stadio Maradona, sabato 31 agosto. Nel video caricato su YouTube dall’Ssc Napoli ha spiegato:

«Volevo che la trattativa si chiudesse col Napoli, avevo voglia di venire qui. Sono entusiasta, è una nuova sfida per me. A volte devi gestire la situazione di persona, ma il Brighton si è comportato molto bene e ha capito i motivi per cui volevo venire qui».

Su Roberto De Zerbi, suo ex allenatore:

«Quando l’ha saputo mi ha chiamato su FaceTime e mi ha detto di godermi quest’esperienza perché Napoli è una città divertente, come sono io, per cui mi piacerà».

E in merito ad Antonio Conte:

«Quando ero più piccolo, lui allenava il Chelsea. L’ho incontrato e ho una foto con lui di quando ero ragazzino. Ha vinto tanti trofei, è abituato a vincere, perciò sono entusiasta. Spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale».

