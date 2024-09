De Laurentiis, nei prossimi giorni l’incontro con l’architetto Zavanella per il restyling del Maradona (CorSport)

Per quanto riguarda invece il centro sportivo, “il Napoli ha individuato un’area cittadina che il club s’è offerto di bonificare a proprie spese”.

De Laurentiis è impegnato sul fronte stadio-centro sportivo. Nei prossimi giorni il presidente del Napoli incontrerà l’architetto Zavanella per discutere del restyling del Maradona. Inoltre, è stata individuata un’area cittadina per ospitare il centro sportivo.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Futuro del calcio italiano, ma prima di tutto quello del Napoli. La settimana dopo Cagliari, quella che precede la Juventus, vede il presidente De Laurentiis impegnato su più fronti.

De Laurentiis si aspetta da Manfredi il via libera alla vendita dello stadio

Finito il mercato, c’è da risolvere la situazione riguardante il centro sportivo: assodato che a fine stagione bisognerà lasciare quello di Castel Volturno, si cerca un’altra soluzione per costruirne uno daccapo. Il Napoli ha individuato un’area cittadina che il club s’è offerto di bonificare a proprie spese. Un altro sopralluogo, una settimana fa, era stato effettuato ad Afragola, dove sono state individuate più aree che potrebbero fare al caso del Napoli, come raccontato dal sindaco Pannone. All’ordine del giorno c’è poi la questione stadio: nei prossimi giorni è in programma l’incontro tra il presidente e l’architetto Gino Zavanella per il restyling del Maradona.

Solo dopo, quando sarà messo a punto, verrà presentato all’amministrazione Manfredi, dalla quale De Laurentiis s’aspetta il via libera alla vendita dello stadio, considerato troppo costoso per le casse comunali. «Qualora non fosse possibile, opereremo da un’altra parte» aveva detto il numero uno azzurro, che ha l’obiettivo di far rientrare il Maradona tra i 5 stadi italiani di Euro 2032″.

Stadio, Manfredi risponde al presidente del Napoli: “mai ricevuto un’offerta”

Manfredi replica a De Laurentiis sullo stadio Maradona.

Il sindaco Gaetano Manfredi replica a De Laurentiis e conferma la disponibilità a parlare del futuro dello stadio Diego Armando Maradona nel corso della sua intervista ai microfoni del TGR: “Non abbiamo mai ricevuto una offerta”.

