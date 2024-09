C’è sempre la mano di Meret nelle vittorie del Napoli di Conte (Corsport)

Dai rigori in Coppa Italia contro il Modena, alle parate decisive contro Parma e Cagliari. Si lavora al rinnovo

C’è sempre la mano di Meret nelle vittorie del Napoli (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

C’è la sua mano nel passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori, nella porta blindata col Bologna, nella vittoria col Parma quando Almqvist calcia da zero metri all’ultimo istante, nella trasferta di Cagliari (giocando con la febbre) quando respinge tutto e poi si supera su Luperto e Marin nel secondo tempo. Meret al momento è il miglior portiere del campionato, lo racconta il suo rendimento e i voti raccolti. Un gran classico del suo repertorio: critiche, dubbi e la risposta del campo. Come all’alba della stagione scudetto quando iniziò il campionato e lui era ancora in bilico. Stava andando allo Spezia. Erano i giorni di Kepa e Navas. Alla fine Meret si prese il Napoli e oggi fa lo stesso. Para, esulta, sorride e ascolta felice le parole del ds Manna, che lo blinda pubblicamente: «Meret è un portiere importante spesso messo in discussione in modo non corretto. Per noi e l’allenatore non lo è mai stato».

Il Corsport ricorda anche la frase di Ancelotti a proposito di Meret e dell’interpretazione del ruolo del portiere.

Forse, in fondo, aveva ragione Ancelotti, con quella semplicità di pensiero e racconto con cui elogiò Alex Meret al suo arrivo, estate 2018, ricordando che «il mio portiere ideale è il portiere che para».

Meret, si lavora al rinnovo

Meret è il portiere del Napoli e la società lavora affinché possa continuare ad esserlo ancora a lungo. Il contratto in scadenza a giugno è un tema attuale che presto verrà di nuovo affrontato col suo agente, Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku, come confermato dal ds Manna. Le parti si sono incontrate a inizio estate e si sono date appuntamento nei prossimi giorni per provare a trovare un accordo. La volontà reciproca, del club e del giocatore, è quella di restare insieme, certo partendo da un’intesa (anche economica) per cui serviranno nuovi incontri.

Gli elogi di Marchegiani al portiere del Napoli

ilnapolista © riproduzione riservata