“Camila Giorgi non è scappata, è a Roma: chiederà il rito abbreviato” – Corriere Veneto

La prossima udienza preliminare è prevista il 5 novembre.

«La mia assistita ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, poi è tornata in Italia e sta anche seguendo alcuni progetti lavorativi ma non è mai sparita dai social – spiega l’avvocato Tomaselli – Si tratta solo di chiacchiere, nessuna volontà di non farsi trovare, ma solo impegni personali. I suoi fan l’hanno sempre seguita attraverso la sua pagina Instagram, non è mai stata irreperibile». Il legale fa sapere, inoltre, che Giorgi, la quale continua a dichiararsi innocente dall’accusa di falso ideologico relativa alla presunta falsa vaccinazione, avanzerà al giudice la richiesta di giudizio abbreviato.

Camila Giorgi, il precedente avvocato ha lasciato l’incarico

A luglio la Gazzetta scriveva:

Chissà dov’è Camila Giorgi. È questo che il sistema giudiziario e il suo ex avvocato (Cristian Carmelo Nicotra), in sintesi, si stanno chiedendo oramai da mesi. L’ex numero uno italiana è sparita dopo aver annunciato all’Itia il ritiro dal tennis professionistico. Gli occhi non per forza più attenti, invece, possono ricostruire in parte dove si trova la tennista marchigiana: basta seguire il suo profilo Instagram. Le stories non mancano mai: prima le foto di lei in abiti e costumi disegnati dalla mamma, poi quelle con le amiche, il tutto ambientato presumibilmente negli Stati Uniti d’America. A giugno, poi, sbuca un’altra storia. L’avvocato di Giorgi aveva promesso il suo ritorno in Italia, che di fatto è avvenuto: altro scatto di lei in giro per Roma, con tanto di emoticon di cuori. Infine, dopo quasi un anno, un nuovo post, sempre su Instagram: una foto in posa, con tanto di didascalia “Exploring the city”, seguita dall’hashtag #Dallas.

L’irreperibilità è stato il motivo di addio dell’avvocato Nicotra, in occasione dell’udienza preliminare davanti al Gup di Vicenza, che la seguiva per l’accusa di falso ideologico nel processo per false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass. Questo, tuttavia, non è l’unico problema che rincorre Camila e tutta la famiglia Giorgi.