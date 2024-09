Bonmatí: «Prima volevo avere tutto sotto controllo, ora sono cambiata. Negli ultimi anni mi è mancata una vacanza»

A The Athletic: «Serve per staccare e ricaricare le batterie. Ma semplicemente non ho molto tempo»

Aitana Bonmatí, pallone d’oro nel calcio femminile, ha appena rinnovato il suo contratto con il Barcellona. A “The Athletic” parla del rinnovo, ma anche di calcio femminile in Spagna e di come si rilassa quando non è in campo.

Quando e perché hai deciso di rinnovare con il Barça?

«È stato un processo iniziato prima del solito. Nel calcio femminile normalmente aspetti la scadenza del contratto e poi inizi a negoziare. È passato quasi un anno da quando io e il mio agente abbiamo iniziato a discutere con il club. Questo la dice lunga sulla sua importanza. In ogni conversazione ci sono momenti difficili – o momenti in cui non sei d’accordo – ma entrambe le parti sono state molto rispettose e tutto è stato gestito internamente, cosa che volevo. Non volevo che nessun altro lo sapesse e di questo sono grata. Rinnovare adesso, a inizio stagione, mi tranquillizza. Sapevo cosa volevo e il club ha fatto una grande scommessa, di cui sono molto grata».

Anche il tuo legame con Sant Pere de Ribes (dove è cresciuta) e la Catalogna è stato importante nella tua decisione?

«Sono una persona di provincia e sono al Barcellona da 13 anni. Potrebbe sembrare la mia comfort zone. Tutto questo è importante, ma la cosa più importante è il livello calcistico della squadra per cui voglio giocare. Sono una persona ambiziosa e voglio continuare a vincere. Il Barcellona è una squadra vincente che compete per tutto ogni anno. Abbiamo vinto tre titoli di Champions League su cinque finali giocate. È incredibile. Non so se in questo momento un altro club potrebbe darmi quello che il Barcellona mi dà a livello sportivo. Mi sento privilegiato di essere a casa, di avere la mia gente vicina e di avere la fortuna di crescere in un grande club che mi ha reso il giocatore che sono oggi».

Quando hai iniziato a giocare a calcio organizzato all’età di sette anni, avresti potuto immaginare di raggiungere tutto questo?

«Onestamente, no. L’ho scoperto strada facendo. Ho trovato la mia strada. Non mi immaginavo di diventare una giocatrice professionista fino a quando non ho compiuto 17 anni. Ero al Barca B e ho visto che il club stava iniziando a investire nella costruzione di una prima squadra professionistica. Ho lottato duramente e la mia testa mi ha portato estremizzare il duro lavoro e a non arrendermi mai. Ma non l’ho fatto da solo, sono grato alle persone che mi hanno reso migliore».

Parli di duro lavoro estremo. Hai imparato ad apprezzare il processo?

«Ho fatto un bel cambiamento. Prima soffrivo molto e volevo avere tutto sotto controllo. Ora non sono più così, anche se non cambierò mai del tutto. Sono come sono. L’anno scorso ho imparato a godermi di più ogni momento. Mi dà tranquillità sapere che sto migliorando come giocatrice, come persona. Alla fine, cresci anche tu (ride) e impari a goderti i momenti che a volte sono fugaci».

Bonmatí sulla Liga femminile

Come persona ambiziosa in un club come il Barcellona, ​​come ci si sente a essere in un campionato che è al di sotto del suo livello?

«Se avessi iniziato a guardare alla Liga femminile, senza prendere in considerazione il Barcellona, ​​non sarei rimasta qui. È così chiaro che lo dico. È triste vedere come altri campionati ci stanno superando a una velocità incredibile quando abbiamo il potenziale per essere un campionato di vertice, grazie ai successi del Barcellona e della nazionale.

Se con questi punti di forza non abbiamo un campionato sufficientemente importante, è qualcosa su cui bisogna riflettere. Siamo stagnanti, non sta migliorando. Non abbiamo nemmeno uno sponsor (principale) nel campionato. Quale interesse viene riposto in questo campionato? Chi lo gestisce? Forse dovremmo essere più umili, prendere l’esempio del campionato inglese e vedere come fanno le cose. E nella nazionale lo stesso. Se i cambiamenti non arrivano, è un segno che le persone che gestiscono questa lega non sono interessate ad andare avanti».

E a casa? Come ti rilassi quando la porta è chiusa e le tende tirate?

«Semplicemente non ho molto tempo. Negli ultimi anni, una cosa che mi è mancata è stata una piccola vacanza. È qualcosa di importante per staccare completamente e ricaricare le batterie, ma è qualcosa che i giocatori di squadre che giocano in tutte le competizioni non hanno. Vorrei criticare il calendario e tutte le organizzazioni che penso dovrebbero prendersi più cura dei giocatori. Cerco di sfruttare al meglio il tempo che ho. Ci sono momenti in cui leggo di più e altri in cui leggo di meno. Cerco di fare cose che mi fanno bene, come incontrare i miei amici di sempre nella piazza della mia città. Sono cose che mi piacciono, che mi rendono felice, che mi distraggono e mi ricordano l’Aitana che sono sempre stata».

ilnapolista © riproduzione riservata