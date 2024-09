Berrettini, gli addominali mettono a rischio la Coppa Davis (Gazzetta)

Si è ritirato contro Fils a Tokyo. Gazzetta: l’anno scorso perse la prima metà della stagione e ora è a un passo dal rientrare tra i primi 30 al mondo.

All’Atp 500 di Tokyo Matteo Berrettini ha dovuto dare forfait durante il match contro Arthur Fils per un problema fisico agli addominali.

Preoccupa l’infortunio di Berrettini, a rischio la Davis a Malaga

La Gazzetta dello Sport scrive che questo potrebbe compromettere anche la sua partecipazione alla Coppa Davis a Malaga:

Berrettini rischia adesso di compromettere l’ultima parte della stagione, finale di Malaga compresa. Proprio perché si tratta di un danno del tessuto muscolare, è costretto a convivere con questo guaio dal 2019 e solo l’anno scorso è stato la causa principale dello stop prolungato per tutta la prima metà della stagione. Il peggiore dei finali? In un’annata in cui è riuscito a mettere in bacheca per la prima volta tre tornei (Marrakech, Gstaad e Kitzbuehel) più l’impresa di Bologna in Davis, sarebbe come fermarsi sul più bello, a un passo dall’obiettivo di rientrare tra i primi 30 al mondo.

Le alternative:

Se il finalista di Wimbledon 2021 non dovesse farcela, a Volandri non resterebbe che puntare su Sinner e su Musetti, finalista la settimana scorsa a Chengdu e subito vincente al primo turno dello stesso Atp 500 cinese. Come terzo singolarista, al momento hanno le stesse chance Arnaldi e Cobolli (quest’ultimo è già nel gruppo dei preconvocati), mentre l’inserimento di Sonego permetterebbe di ricalcare lo schema del successo ottenuto lo scorso anno. La decisione definitiva dovrà arrivare entro il 18 novembre, 48 ore prima dell’inizio della Final 8 di Malaga. Per quella data anche il futuro di Berrettini sarà un po’ più chiaro.

