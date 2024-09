Berrettini: «Non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis conta portare a casa il risultato»

A Sky dopo aver sconfitto in tre set il belga Alexander Blockx, regalando il vantaggio all’Italia nella fase a gironi della Coppa Davis 2024

L’Italia porta a casa il primo punto del confronto con il Belgio, valevole per la fase a gironi della Coppa Davis 2024 sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Matteo Berrettini ha infatti sconfitto in tre set Alexander Blockx, regalando il vantaggio alla squadra capitanata da Filippo Volandri.

3-6 6-2 7-5 il punteggio del match, che il romano ha portato a casa dopo due ore di gioco e faticando più del previsto.

Le parole di Berrettini

«Non sapevo cosa aspettarmi. Non sono entrato con la stessa energia dell’altro giorno, ma ho cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis conta portare a casa il risultato e sono orgoglioso». Ha detto Matteo Berrettini a Sky Sport dopo la vittoria: «Posso giocare e sentirmi meglio, ma l’obiettivo era la vittoria. Senza l’energia del pubblico e dei miei compagni probabilmente avrei perso la partita, meritano tutto l’amore. La Davis è speciale»

Il tennista romano è successivamente passato ai microfoni di Rai Sport: «È una vittoria speciale per mille ragioni. Sono solo contento di aver vinto. Non sono partito al meglio, ma il tennis è uno sport strano. Sono orgoglioso della maniera in cui ho lottato. Senza il pubblico non sarebbe stato possibile. Giocare per l’Italia è un sogno che diventa realtà»

Matteo Berrettini e compagni hanno un solo risultato con cui possono già qualificarsi alla fase successiva con una giornata d’anticipo, ovvero sconfiggere il Belgio vincendo tutti e tre gli incontri. In caso di vittoria per 2-1 tutto sarebbe comunque rinviato alle ultime due sfide di questo fine settimana (Belgio-Brasile e Italia-Olanda). Ecco il riepilogo della classifica (in ordine la squadra, il rapporto vittorie-sconfitte complessivo, il rapporto match vinti e persi all’interno degli scontri, il rapporto tra set vinti e persi).

