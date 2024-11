Scambio Ngonge-Zalewski, Napoli storce il naso: a Ibiza cantava “Vesuvio erutta” (Repubblica)

In uscita anche Ngonge. La Roma ci pensa, i due club valutano uno scambio di prestiti. Bove il primo nome, Zalewski l’altra idea

Il Napoli si concentra adesso sulle cessioni. Secondo l’edizione campana di Repubblica, Ngonge è uno dei nomi in usciti. La Roma su di lui. I club pensano ad uno scambio di prestiti. Bove è il primo nome sul taccuino del Napoli, il secondo è Zalewski. Tuttavia i tifosi non sono entusiasti della possibilità di “dover” accogliere l’italo-polacco.

Adesso il Napoli si concentra sulle cessioni

Scrive Repubblica, con Pasquale Tina:

L’altro mercato. Perché il Napoli non è impegnato soltanto sul fronte Lukaku, ma ha anche la missione di sfoltire l’organico e cogliere qualche occasione last minute. Potrebbe materializzarsi, ad esempio, uno scambio con la Roma. L’oggetto del desiderio dei giallorossi è Cyril Ngonge. Difficile una cessione a titolo definitivo (il club azzurro ha pagato Ngonge 20 milioni di euro a gennaio), si ragiona – quindi – sull’ipotesi di uno scambio di prestiti. Il primo nome sul taccuino azzurro è quello di Edoardo Bove, centrocampista dell’under 21 che sta avendo poco spazio con De Rossi. Non gli dispiacerebbe l’idea di provare una nuova esperienza. C’è anche un’altra idea. Si tratta dell’italo- polacco Nicola Zalewski: il 22enne è molto duttile e rappresenterebbe un’alternativa a Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra. Conferme al momento non ce ne sono. Molti tifosi azzurri non sono molto entusiasti. Zalewski fu ripreso in un video, pubblicato sui social, nel quale sorrideva ai cori da stadio (“Vesuvio erutta”, spesso ascoltato negli stadi di tutta Italia contro i napoletani) intonati da alcuni amici, durante una vacanza ad Ibiza. Si trattò di un vero e proprio scivolone mediatico

Si punta anche Zalewski della Roma. Proposto lo scambio con Ngonge (Di Marzio)

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, continuano i contatti tra Napoli e Roma. Non solo Bove, gli azzurri hanno proposto anche lo scambio Ngonge-Zalewski con conguaglio in favore del club di De Laurentiis. Scrive sul proprio sito Gianluca Di Marzio:

“Continuano i contatti tra Roma e Napoli. Ora lo scambio più caldo è quello tra Ngonge e Zalewski a titolo definitivo con conguaglio in favore del club. L’esterno italo-polacco piace molto a Conte, che lo vorrebbe con se al Napoli. Ngonge, invece, sarebbe ideale per completare l’attacco della squadra di De Rossi, giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. I contatti continuano e l’operazione piace a tutte le parti in causa. Ngonge piace sempre anche a Baroni, che insiste per averlo alla Lazio. La differenza nella trattativa con la Roma, però, è la contropartita“.

ilnapolista © riproduzione riservata