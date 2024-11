Napoli, a Verona il settore ospiti quasi sold-out nonostante il divieto di trasferta per i campani (CorSport)

Il Casm ha vietato la trasferta per i residenti in Campania a causa della nota rivalità tra le due tifoserie. Non mancherà però il supporto dei tifosi azzurri del Nord

Domenica alle 18:30 l’esordio in campionato del Napoli in trasferta a Verona. Il Casm (l’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive) ha vietato la trasferta ai residenti in Campani per i trascorsi fra le due tifoserie. Nonostante ciò però, il settore ospiti si avvia verso il sold out. Il Napoli sarà spinto dall’affetto dei “tifosi del Nord”. Lo scrive il CorSport

La trasferta dei tifosi del Napoli è vietata ai residenti in Campania

Scrive il quotidiano:

L’affetto del popolo azzurro arriverà fino a Verona. Sono i tifosi del Nord, quelli che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio al Napoli. C’è la nota rivalità tra le due tifoserie e la trasferta è vietata ai residenti in Campania per disposizione del Casms, ma il settore ospiti sarà bello pieno di supporter azzurri provenienti dalle altre regioni e in particolare dal Veneto e da tutto il Nord Italia. La Curva Nord superiore, quella dedicata alle tifoserie avversarie, è infatti a un passo dall’essere sold out.

Dietro Lobotka e Anguissa, niente. A Verona senza ricambi a centrocampo (CorSport)

Sul Corriere dello Sport gli indizi di formazione in vista della prima partita di campionato del Napoli contro l’Hellas Verona. Come due anni fa, quando tutto il mondo vide per la prima volta con i propri occhi un giocatore dal nome strano illuminare uno stadio intero. Ora le luci sono tutte per la panchina, per l’allenatore e per i giocatori che ancora mancano. In campo ci vanno i soliti. O almeno gli unici non bocciato da Conte. Ne parla il Corriere dello Sport.

Contro l’Hellas i dubbi sono pochi e la formazione è quasi obbligata. A centrocampo, prima di tutto, dove ad oggi mancano i ricambi di Lobotka e Anguissa, vista l’indisponibilità causa mercato di Gaetano, Folorunsho e via dicendo. In attacco, aspettando Lukaku, Raspadori resta il favorito per il ruolo di centravanti davanti a Simeone. C’è invece l’imbarazzo della scelta in difesa. Di Lorenzo potrebbe scalare a destra, facendo scivolare in panchina Mazzocchi, Olivera mettersi a sinistra sulla linea a tre dei centrali, Buongiorno scalare al centro e Rrahmani a destra.

