De Rossi gli ha parlato chiaramente, il titolare è Soulé. Il club deve alleggerire il bilancio. In Europa nessuno lo vuole ma l’Arabia sì

Così la Roma ha scaricato Dybala. Costa troppo, 16 milioni lordi d’ingaggio (Repubblica)

Tra Dybala e la Roma è ormai finito tutto. La città in delirio per lui è un ricordo ormai sbiadito. Due anni possono essere due secoli. Repubblica scrive che già a giugno le esigenze erano diverse.

Quelle dell’argentino di competere a livelli da Champions League e quelle della Roma di abbassare il monte ingaggi. Si è scelta la via più comoda. Il silenzio. In attesa che la clausola da 12 milioni (valida per tutto luglio) attirasse gli acquirenti, senza mettere ufficialmente Dybala sul mercato. Ma le offerte non sono arrivate. Nonostante qualche sondaggio (sfumato) del Chelsea di Maresca.

A luglio la Roma acquista Soulé per 30 milioni.

De Rossi dice a Dybala che la sua posizione nella Roma è cambiata

È il primo segnale di un cambio di strategia. Avallato da Daniele De Rossi, che durante la preseason punta tutto sull’ex Frosinone, relegando Dybala a riserva di lusso. Calcio d’agosto? Forse. Ma le parole dell’allenatore al termine dell’amichevole con l’Everton di sabato scorso aprono lo squarcio: «Dybala in Arabia? Io non trattengo nessuno con le catene». Il resto è cronaca del tormentone di Ferragosto. Dybala chiede spiegazioni, l’allenatore gli comunica che non lo vede ancora al massimo della condizione e la sua posizione nella Roma è cambiata. Non è più indispensabile e per adesso il titolare è Soulé, anche a Cagliari alla prima di campionato.

Dybala costa 16 milioni lordi di ingaggio. Troppi. In più ha una clausola di rinnovo automatico per un ulteriore anno (2026) che scatta alla 15ª presenza. Un rischio che a Trigoria non vuole correre nessuno.

Il ds Ghisolfi e la ceo Souloukou danno mandato all’agente Ramadani di trovare un club arabo disposto ad acquistare l’argentino.

Se l’Europa non vuole Paulo, l’Arabia invece sì. E alla fine l’affare, molto probabilmente, si farà.

Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Dybala parlerà con la moglie Oriana e insieme decideranno il futuro. Loro. La Roma ha già deciso da tempo.

