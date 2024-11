Amrabat, Conte lo voleva già all’Inter e al Tottenham. Colloqui in corso tra Napoli e Fiorentina (Schira)

Il giornalista su X: “Il centrocampista marocchino è molto apprezzato dal tecnico del Napoli”

Conte voleva Amrabat già quando allenava Inter e Tottenham. Colloqui in corso tra Fiorentina e Napoli.

A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira, che su X scrive:

“Antonio Conte voleva Sofyan Amrabat già quando era all’Inter e al Tottenham. Il centrocampista marocchino è molto apprezzato dal tecnico del Napoli. Colloqui in corso tra Napoli e Fiorentina“.

Antonio #Conte already wanted Sofyan #Amrabat, when he was at Inter and Tottenham. The morrocan midifleder is very appreciated by #Napoli’s coach. Talks in progress between Napoli and #Fiorentina. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 21, 2024

Il Napoli ha proposto alla Fiorentina lo scambio-Amrabat-Folorunsho. Quindi addio McTominay?

La Fiorentina ha rifiutato, potrebbero interessarsi a Folorunsho ma senza scambi di mezzo.

Lo riporta il giornalista Pedullà, che su X scrive:

“Esclusiva: il Napoli ha proposto uno scambio Amrabat–Folorunsho, la Fiorentina ha detto no. I viola sperano di trattenere Amrabat, potrebbero entrare su Folorunsho (che, come raccontato il 7 agosto, piace) solo se non lo chiudesse la Lazio ma senza scambi. Folorunsho vuole e aspetta ancora la Lazio (alternativa Alcaraz)”.

Il ds del Napoli Manna a Londra per chiudere tre colpi. Gli ultimi aggiornamenti da Sky: il primo colpo da chiudere è Gilmour dal Brighton. Il direttore sportivo sta incontrando il club inglese per concludere l’affare. Capitolo Lukaku: il Napoli non andrà oltre i 30 milioni per il belga. L’offerta è di un prestito con obbligo di riscatto ma alle cifre stabilite dal club azzurro che è fiducioso di chiudere visti anche gli esuberi del Chelsea. Poi c’è McTominay su cui il Napoli continua a nutrire interesse.

ilnapolista © riproduzione riservata