Vinicius con il Brasile non è stato il leader che ci si aspettava. Il Pallone d’Oro si allontana (Mundo Deportivo)

Contro l’Uruguay non c’era, ma anche quando ha giocato ha deluso le aspettative. Ora è più probabile che il Pallone d’Oro lo vinca Bellingham

Vinicius è arrivato alla Copa América come uno dei favoriti per il Pallone d’Oro. E adesso, con l’eliminazione del Brasile per mano dell’Uruguay, potrebbe aver perso lo status di favorito. L’attaccante del Real non ha giocato perché squalificato a causa di un cartellino giallo preso contro la Colombia dopo appena 7 minuti di gioco.

Il Mundo Deportivo scrive:

Vinicius ha concluso la stagione con il Real Madrid come il principale favorito, insieme a Bellingham, nella corsa al Pallone d’Oro. Dopo il Real Madrid, dove ha vinto la Champions League, la Liga e la Supercoppa di Spagna, è arrivato il momento della Copa America, il torneo che avrebbe determinato se Vinicius fosse o meno il grande favorito per la vittoria del Pallone d’Oro.

Vinicius in Copa America ha deluso le aspettative

L’eliminazione del Brasile contro l’Uruguay potrebbe avere un effetto decisivo sulla candidatura di Vinicius al Pallone d’Oro. Il giocatore del Real Madrid non ha giocato il quarto di finale contro l’Uruguay a causa di una squalifica, ma la verità è che la sua partecipazione al torneo non è stata all’altezza delle aspettative. Non è stato il leader del Brasile, che continua a non ottenere risultati né al Mondiale né in Copa América.

Vinicius ha assistito alla partita del Brasile contro l’Uruguay in tribuna con Joel Embiid, giocatore Nba e noto madridista. Da lì, ha assistito all’esclusione dalla Copa America e, di conseguenza, il Pallone d’Oro sembra essere molto lontano.

Se Vinicius è sempre più lontano dal Pallone d’Oro, uno dei suoi compagni di squadra sta guadagnando terreno. Si tratta di Bellingham, che è già in semifinale agli Europei. L’inglese era un altro dei favoriti prima dell’Europeo e anche se non sta brillando come al Real Madrid e ha ricevuto critiche, la verità è che le sue possibilità di vincere il Pallone d’Oro sono aumentate, mentre quelle di Vinicius sono diminuite.

