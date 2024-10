Rune: «A tutti piace il bravo ragazzo ma ciascuno ha il suo carattere e il suo atteggiamento»

Al Telegraph: “Non sarò mai come Federer, Sinner invece gli si avvicina. Nell’ultimo anno ho perso tempo cambiando allenatori”

Holger Rune sarebbe, in teoria, il terzo incomodo dei nuovi Big 3 che il tennis ha già battezzato. “L’altro” di Sinner e Alcaraz. Ha solo 21 anni, ma parla già di tempo perso, intervistato dal Telegraph. Un paio di stagioni fa era il numero 4 al mondo. Poi si è impallato. Ora è numero 15. Sa che gli altri due stanno volando via: “Penso che la stabilità sia super importante”. Invece ha cambiato coach su coach, passando per i vari Mouratoglou, Becker e Luthi. Ora è di nuovo con Mouratoglou, ma con l’aggiunta di Carlsen.

“Non posso dire di non essermi allenato bene in un anno, ma non mi sono allenato come avrei dovuto. Ho perso un po’ di tempo. Non possiamo ancora paragonarci per niente a Novak, Rafa e Roger. Ma il fatto che la gente stia iniziando a parlare dei prossimi Big 3 è entusiasmante. È ciò che rende il tennis più grande, entusiasmante. Le rivalità sono molto importanti. Spero che ci chiameranno i prossimi Big Three”.

Rune e l’atteggiamento in campo

“La gente può pensare quello che vuole di me. Tutti hanno il diritto di avere le proprie opinioni. Questo è ciò che rende il tennis interessante, il fatto che ci siano personaggi diversi. Ovviamente a tutti piace il ‘bravo ragazzo’, ma ancora una volta si tratta di trovare il carattere e l’atteggiamento in campo che si adattano al giocatore nel modo migliore”.

Dice che il suo temperamento focoso funziona a suo vantaggio, se incanalato correttamente. “Il modo in cui sono migliore in campo è se sono controllato quando le cose vanno contro di me e quando le cose vanno a mio favore, mostro emozioni. Penso che Rafa Nadal sia un grande esempio di qualcuno che mostra molta emozione, ma molta emozione positiva in campo. È una grande ispirazione. Se prendiamo quei Big Three, perché sono stati i più grandi di tutti i tempi, non penso che avrò mai un atteggiamento alla Roger Federer in campo, perché non è nel mio carattere essere più silenzioso. Penso che Sinner sia forse più vicino a quello. Sono giovane e sto ancora imparando. È importante cercare di prendere il meglio da ogni giocatore e se potessi prendere l’atteggiamento di qualcuno, prenderei quello di Rafa”.

