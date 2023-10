Rune: «Gioco a tennis per sentire la perfezione, la senti 5-10 volte l’anno. Il resto è ossessione»

A L’Equipe: «più passano gli anni, più divento aggressivo. È così che si deve giocare. Per essere più efficace, non perché sia ​​più spettacolare»

L’anno scorso di questi tempi Holger Rune vinceva il suo primo 1000, a Bercy, battendo in finale, 7-5 al terzo, Nole Djokovic. L’anno prima, 2021, era tipo 103 al mondo e vinceva il suo primo Challenger, a Biella, e inveiva contro i “froci” in danese stretto (il video era disponibile su Youtube, poi l’anno bloccato perché “viola le norme su violenza e bullismo”). Ora Rune è numero 6 Atp, è stato anche numero 4. E resta un personaggio originale. Uno che ti spiega benissimo in cosa consiste “l’ossessione”. L’ha fatto a L’Equipe.

“Pensi che non sei mai abbastanza bravo. C’è sempre qualcosa da migliorare. Anche quando sei bravissimo, anche quando sei 4 al mondo. Quando ero più piccolo giocavo ai videogiochi e dopo certi livelli non potevi andare oltre. Questo è quello che mi piace del tennis: avvicinarmi il più possibile alla perfezione. E quando hai questa sensazione di colpire la palla giusta con le sensazioni giuste, vuoi continuare su questa strada e farlo il più spesso possibile. Ma quando ti avvicini, hai la sensazione di essere perfetto, ed è questa la sensazione che cerco di avere quando sono in campo. Lo sentiamo cinque, dieci volte l’anno e basta. Il resto del tempo lo passiamo sudando, lavorando duro, colpendo all’infinito. È quello che è e sono abbastanza forte da superare questi momenti”.

“Ho bisogno di spingermi al limite. Durante i periodi di allenamento ciò significa tre o quattro ore al giorno di tennis, una o due ore di fitness, massaggi e tutto il necessario per recuperare bene. È una giornata lunga, ma mi piace. Quando torni a casa dopo una lunga giornata, quando è ora di andare a letto, non c’è niente di meglio che dirsi ‘Ah, mi sento bene perché ci ho provato!’. È meglio che sentirsi frustrato perché sai di non aver dato il massimo. Mi piace guardare indietro a un giorno trascorso senza avere nulla di cui pentirmi, sapendo che sono riuscito a rispettare la mia dieta anche se tutti vorremmo fare cose normali, come mangiare una torta, per esempio”.

La madre ha anche detto che ha sempre voluto fare tutto fino in fondo, anche in matematica… “Ricordo una volta in cui non riuscivo a risolvere un problema e dovevo davvero lavorare molto per arrivarci. Quando voglio qualcosa, faccio assolutamente di tutto per ottenerla. Che si tratti di matematica o di tennis, non cambia nulla. Quando ero giovane guardavo sempre il tennis. È utile per integrare concetti che poi ti permettono di metterti sul pilota automatico. Tatticamente vedi tutte le cose giuste da fare, ti vengono in mente lentamente e ti fanno prendere le decisioni giuste. Ora, però, guardo un po’ meno… Il tennis è una vita da sogno per me, a dire il vero. Faccio questo per provare questo tipo di emozioni da quando avevo 6 anni, per competere con i migliori ed essere uno dei migliori. Quando ero più giovane ero più un grinder (un giocatore a cui piacciono gli scambi lunghi). E più passano gli anni, più divento aggressivo. Per me è così che si deve giocare. Per essere più efficace, non perché sia ​​più spettacolare”.

Rune: “L’impazienza è ciò che ti guida, ciò che ti spinge a scalare le classifiche, per raggiungere risultati sempre migliori. Se ci accontentiamo di un quarto di finale non è lo stato d’animo giusto. L’ultima volta che sono stato super, super orgoglioso di me stesso è stato quando ho battuto Novak (6-2, 4-6, 6-2) e Casper (Ruud, 6-7, 6-4, 6-2) a Roma questo anno. Novak, perché è così difficile da battere, e Casper, perché avevo perso contro di lui molte volte. È stato bello aver trovato una soluzione contro di lui”.

“Per me è ancora un problema accettare di perdere. Tutti dicono che bisogna saper accettare le sconfitte. Quando perdo una partita sono triste e arrabbiato, è normale”.

A Rune piace essere considerato un “enfant terribile”: “Mi piace davvero la mia reputazione. Mi piace il mio stato d’animo, sono un combattente, lo dicono tutti, è una bella reputazione. È divertente. Ho tanti amici nello spogliatoio. Conosco bene Carlos Alcaraz fin da quando eravamo più piccoli, Novak è incredibilmente gentile, mi ha aiutato molto. Fucsovics è bravissimo. Ci sono un sacco di ragazzi fantastici nel circuito. Non ho mai avuto problemi. C’è molta gelosia nella vita, questo è tutto quello che posso dire”.

