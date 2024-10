Risalgono le quotazioni di Simeone alla Lazio, potrebbe essere il post Immobile (Sky)

L’attaccante argentino resta una valida ipotesi per la Lazio, ha trovato poco spazio a Napoli e la Lazio potrebbe essere l’occasione per cambiare aria

Simeone alla Lazio, la pista ritorna calda. Secondo quanto riporta Sky Sport, il nome dell’attaccante argentino è in risalita per il post Immobile. La Lazio ha in rosa il solo Castellanos dopo la partenza di Ciro e vorrebbe quindi rinforzare il reparto. Simeone può essere l’uomo giusto per Lotito e l’argentino potrebbe finalmente trovare più spazio rispetto a Napoli.

Simeone una valida ipotesi per la Lazio.

Le quotazioni di Simeone alla Lazio sono in risalita. Lo riporta Sky Sport:

“Giovanni Simeone resta una valida ipotesi per il post Ciro Immobile alla Lazio. Con il solo Castellanos in rosa, la dirigenza è al lavoro per scegliere il migliore rinforzo per l’attacco a disposizione di Marco Baroni. L’attaccante argentino ha trovato poco spazio al Napoli; la Lazio per lui potrebbe essere l’occasione per cambiare aria e avviare una nuova avventura. Simeone ha indossato anche le maglie di Cagliari, Fiorentina e Genoa in Italia. La prossima sarà quella della Lazio? Una cosa è certa: Simeone in casa Lazio è un cognome che pesa tanto“.

Alla Lazio costa 15 milioni ma potrebbe arrivare in prestito (Gazzetta)

Simeone alla Lazio, costa 15 milioni ma potrebbe arrivare in prestito. Così scrive la Gazzetta. La Lazio è alla ricerca del successore di Ciro Immobile destinato alla Turchia anche se la trattativa non è affatto chiusa. (Gazzetta)

La partenza di Immobile ha rilanciato la candidatura di Giovanni Simeone per l’attacco della Lazio. Un obiettivo nel mirino biancoceleste da anni. Ora il ventinovenne centravanti, figlio di Diego che è stato tra i protagonisti dello scudetto biancoceleste del 2000, è sempre più intenzionato a lasciare il Napoli. Lo scudetto conquistato e la vetrina della Champions sono ricordi sbiaditi dinanzi alla voglia di ritrovare un posto da titolare. È sotto contratto col Napoli fino a 2026. Ha una quotazione sui 15 milioni. Il suo arrivo potrebbe passare da un prestito iniziale.

