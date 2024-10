Lukaku, non si chiude se prima non si vende Osimhen. E il Milan aspetta per inserirsi (Gazzetta)

Osimhen è di ostacolo all’arrivo di Romelu al Napoli, se ad agosto dovesse essere ancora al Chelsea, i rossoneri torneranno all’attacco

Alt, Lukaku al Napoli non sembra più una certezza. Se nei giorni scorsi erano circolate voci di mercato secondo cui l’attaccante belga aveva rifiutato il Milan perché vuole lavorare con Antonio Conte, ora le voci sono diverse.

Secondo la Gazzetta dello Sport l’intere del napoli per Romeu è vivo, ma c’è l’ostacolo Osimhen.

“Finché il Napoli non farà spazio in area con la cessione di Osi, non potrà chiudere l’affare Lukaku. Romeu ha fatto sapere si essere pronto ad abbassarsi l’ingaggio: alla Roma ha guadagnato 7,5 per anno, per riabbracciare Conte scenderebbe a 5,5-6”.

“Ed è qui che il Milan è convinto di potersi inserire. Se Lukaku resterà parcheggiato al Chelsea fino ad agosto i rossoneri potranno alla fine ottenere il prestito, oggi negato, o chiudere l’affare in sconto”.

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Chelsea per Lukaku a una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Lo scrive l’edizione online di Repubblica:

Romelu Lukaku si avvicina al Napoli: il centravanti belga è la prima scelta di Antonio Conte per il suo nuovo corso con la maglia azzurra, De Laurentiis e il ds Manna sono al lavoro per accontentarlo. L’attaccante ha aperto al club, vuole tornare a lavorare con il tecnico leccese: “Il miglior allenatore mai avuto”, ha confessato poco tempo fa. Complimenti ricambiati nella conferenza stampa di presentazione di Conte. Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l’accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti.

