Lukaku al Napoli, trovato l’accordo con il Chelsea: 30 milioni di euro (Repubblica)

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Chelsea per Lukaku a una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Lo scrive l’edizione online di Repubblica:

Romelu Lukaku si avvicina al Napoli: il centravanti belga è la prima scelta di Antonio Conte per il suo nuovo corso con la maglia azzurra, De Laurentiis e il ds Manna sono al lavoro per accontentarlo. L’attaccante ha aperto al club, vuole tornare a lavorare con il tecnico leccese: “Il miglior allenatore mai avuto”, ha confessato poco tempo fa. Complimenti ricambiati nella conferenza stampa di presentazione di Conte. Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l’accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti.

Lukaku intrigato dalla proposta del Napoli

L’operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l’erede di Osimhen. Tra l’altro proprio il Chelsea è tra i club interessati al centravanti nigeriano (ci sono anche il Psg e altri di Premier). Di sicuro, De Laurentiis sta facendo di tutto per soddisfare i desideri di Conte e uno di questi è tornare a lavorare con l’uomo-gol già decisivo ai tempi dello scudetto dell’Inter. Lukaku ha ricevuto offerte importantissime dell’Arabia, ma la proposta del Napoli – con relativa, affascinante sfida – lo intriga non poco ed è orientata ad accettarla dopo la fine dell’Europeo, per la felicità dei tifosi partenopei: in Germania l’attaccante del Belgio è ancora a digiuno di gol, ma gli sono stati annullate tre reti con il Var e le prestazioni, a parte l’ultima contro l’Ucraina, vanno considerate di buon livello.

