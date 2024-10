Il messaggio di Di Lorenzo a Zielinski, “Ci mancherai”, lascia ben sperare il Napoli

Due indizi social, prima il like a Conte e oggi il saluto all’ex compagno che fanno pensare ad un disgelo tra il capitano e il club azzurro

L’europeo dell’Italia si è concluso con la catastrofica prestazione contro la Svizzera ed ora tutti i nodi verranno al pettine, soprattuto quelli relativi al futuro del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo che aveva espresso, per voce del suo procuratore, la volta di lasciare il club.

Si è parlato tanto in questi giorni del possibile futuro del difensore azzurro e delle mosse del presidente De Laurentiis e del nuovo allenatore Conte per trattenerlo, ma nulla sembrava essersi mosso. Due indizi arrivano invece in questi giorni dai social, il primo qualche giorno fa, un like di Di Lorenzo a Conte su Instagram

“Tutti se ne sono accorti, è stato un “like” ben visibile, emerso tra i tanti. Giovanni Di Lorenzo, attivo sui social, ha messo un cuore a un video del Napoli su Instagram, un collage di alcune delle principali dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, da Palazzo Reale, dal titolo “Testa bassa e pedalare”. Il capitano del Napoli, dalla Germania, impegnato con l’Italia di Spalletti per gli ottavi di finale di Euro 2024 in programma oggi contro la Svizzera, lancia un segnale, lo fa attraverso lo smartphone, un piccolissimo dettaglio che però non è insignificante, anzi può diventare un indizio sulla volontà di ridurre la distanza, di riavvicinarsi, un possibile gesto distensivo da parte del difensore”.

Il saluto di Di Lorenzo a Zielinski

Oggi un messaggio social del capitano per Zielinski che, a scadenza di contratto, è partito destinazione Inter

“Fenomeno, ci mancherai… ti voglio bene!”.

Entrambi sembrano essere die chiari segnali di disgelo tra il difensore azzurro, che ha chiesto a più rirpese la cessione, e il club partenopeo, che invece non ha nessuna intenzione di metterlo sul mercato.

Del resto Antonio Conte appare essere una carta importante per il Napoli e per lo stesso Di Lorenzo, reduce da un campionato e un Europeo che non lo hanno messo positivamente in mostra. Di Lorenzo va recuperato anche mentalmente, gli serve fiducia e i giusti stimoli. L’ex allenatore della Juve ha detto fin da subito di voler puntare su di lui e di non aver intenzione di lasciarlo andare via.

