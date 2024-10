I calciatori sono stremati dal calendario. Ne risente anche la qualità dell’Europeo (El Mundo)

I calciatori si lamentano del numero di partite giocate. Dietro a queste lamentele c’è la motivazione per cui in questi Europei il livello è scarso

Con gli Europei è stato spesso sollevato il tema del calendario insostenibile per i giocatori. I calciatori giocano sempre di più e a risentirne non solo sono i loro fisici, ma anche le loro prestazioni non entusiasmanti. Risultato? Gli Europei, salvo eccezioni, vengono considerati noiosi. Con il Mondiale per Club la situazione non potrà che peggiorare.

El Mundo scrive:

“«È un calendario impraticabile. È impossibile per i giocatori mantenere il loro livello per un anno intero, giocando ogni tre giorni». Dani Carvajal è stato molto chiaro: è irrealizzabile. Se la Spagna raggiungerà la finale, il difensore del Real Madrid giocherà a Berlino la sua 46ª partita della stagione. Una stagione che per lui è iniziata il 12 agosto 2023 e si concluderà il 14 luglio 2024, con solo un paio di settimane di riposo per ricominciare la stagione il 14 agosto a Varsavia, dove il Real Madrid giocherà la Supercoppa Europea.

Undici mesi di impegno costante che, tuttavia, non fanno di Carvajal uno dei giocatori in Europa con il maggior numero di partite, grazie alle rotazioni di Ancelotti. Forse è per questo che il giocatore è uno dei migliori difensori del torneo”.

I calciatori esausti per il calendario

I giocatori a risentirne di più “in Germania sono Gündogan, Foden, Havertz, Gakpo, Xhaka e Rice, giocatori che hanno accumulato 65 o più partite in questa stagione. Il primo spagnolo è Lamine Yamal, a 16 anni, con 62. «Penso che il problema non sia solo per Lamine, ma per qualsiasi giocatore che giochi in tre competizioni. Sia la Uefa che la Fifa dovrebbero considerare che un giocatore non può giocare 60 partite all’anno», ha insistito il terzino destro della Nazionale spagnola”.

Questo tipo di lamentele “che si sentono in tutti i campi di allenamento degli Europei sono una delle ragioni dello scarso livello di calcio che stiamo vedendo nelle qualificazioni. Nei quarti di finale, tre delle quattro partite sono andate ai tempi supplementari, con Inghilterra-Svizzera e Portogallo-Francia che sono state tutt’altro che ritmate. Due pareggi, 1-1 e 0-0, per continuare lo schema delle ultime settimane. La squadra di Southgate ha segnato cinque gol (due di Bellingham, due di Kane e uno di Saka), mentre i francesi ne hanno segnati solo tre (due autogol e uno di Mbappé)”.

Intanto l’anno prossimo la “Fifa lancerà l’Intercontinentale, la nuova Coppa del Mondo per Club (giugno e luglio) e il nuovo formato della Champions League con una fase a gironi fino a gennaio“.

