De La Fuente: «La squadra viene prima di tutto. Lamine deve sapere che un giorno si gioca di più, l’altro di meno»

Ad “As”: «Qui non giocano solo Lamine (Yamal) e Nico (Williams). Abbiamo Ferran, Ayoze, Olmo, Oyarzabal. E possono giocare ad alto livello»

De La Fuente ha rilasciato un’intervista ad As, dove ha parlato dell’avventura della nazionale spagnola agli Europei. Il quotidiano spagnolo ha pubblicato uno spezzone dell’intervista sul proprio sito online.

Il giorno in cui ti sei presentato hai detto qualcosa del genere che questa era la Nazionale di 40 milioni di spagnoli e che volevi che fossero coinvolti. È questa la tua grande vittoria in questo momento?

«Guarda. È vero che qui viviamo in una sorta di bolla e non credo che siamo pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo in Spagna. Ma sentiamo dire che in Spagna non solo l’audience è alta, ma che i giovani, così come i classici (ndr tifosi), che non hanno avuto una cultura calcistica come noi che abbiamo una certa età, si stanno appassionando. Hanno avuto l’opportunità di appassionarsi a mille altre cose. Noi vogliamo che i giovani si appassionino al calcio e alla Nazionale. Questo è il grande lavoro incompiuto che abbiamo. E questa è la nazionale di tutti. Non ci sono colori di club, non ci sono regionalismi. Se riusciamo a trasmettere questo messaggio e a farlo passare, abbiamo già ottenuto qualcosa di importante. E la sensazione di sostegno da parte dei tifosi ci aiuta. L’unione fa la forza e se spingiamo tutti nella stessa direzione, raggiungeremo i nostri obiettivi. Se riusciamo a coinvolgere i tifosi, sono felice di partecipare alla creazione di entusiasmo».

Se Lamine è un fulmine e Nico è un tuono, che ne dici di una tempesta?

«Certo che c’è. Ma è vero che quando hai giocatori così veloci, che fanno così tante transizioni, è vero che corri dei rischi. Con una squadra aperta, più esposta, i contropiedi possono essere fatali. Questa è un’altra area in cui possiamo migliorare. Non si può sempre giocare a 100 all’ora. Non è un mio slogan, ma la velocità e la potenza senza controllo sono inutili. Bisogna padroneggiare la velocità, il controllo del gioco… Sembra fantastico e loro sono calciatori fantastici, ma a volte bisogna rallentare».

De La Fuente: «La squadra viene prima di tutto»

Tito Vilanova, che riposi in pace, ha detto che non ci è voluto molto per capire che Messi non voleva mai lasciare il campo, nemmeno al 90° minuto per essere applaudito. Lamine è uscito l’altro giorno un po’ turbato… Questo ti ha fatto pensare alla sua gestione o al contrario a 16 anni?

«Non l’ho visto affatto turbato. La priorità qui è la squadra, è la massima che abbiamo qui. Credo che sia diventato di moda fraintenderlo. Per me un giocatore può avere l’ambizione di giocare. Ma tenere il broncio è irrispettoso nei confronti di chi va in campo. Questo non mi piace. Un giocatore deve capire che la squadra viene prima di tutto e che, se viene sostituito, anche chi entra in campo ha il diritto di giocare. Lamine non se n’è andato arrabbiato. È un ragazzo eccezionale e abbiamo un rapporto magnifico, ma dovete capire che qui non giocano solo Lamine e Nico, che sembrano essere di moda. Abbiamo Ferran, Ayoze, Olmo, Oyarzabal. E possono giocare ad alto livello, come fanno loro. Abbiamo molta versatilità e la possibilità di schierare molti giocatori. È molto bello avere una formazione standard, ma ogni partita ha le sue sfumature che possiamo ritenere diverse. Lamine è un ragazzo fantastico, straordinario e deve sapere che nel calcio un giorno si deve giocare di più e un altro di meno».

Un piano per fermare Mbappé?

«Direi subito che con giocatori con queste caratteristiche, che hanno tanta corsa, come anche Dembélé, il sostegno è importante. È l’unico modo, oltre a mantenere l’equilibrio».

Concentrarsi su Mbappé significherebbe forse trascurare Griezmann o Dembélé

«L’altro giorno dicevo a Lamine, in quel processo di cui parlavamo prima, che se ha tre giocatori su di lui, ci sarà una zona del campo in cui avremo la superiorità. E dovremo portare la palla lì. Bisogna portarla lì con un movimento veloce. Si tratta anche di interpretare le partite. Per questo dovremo aiutare ma anche tenere d’occhio le altre zone del campo».

