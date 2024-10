Valentino Rossi: «Il gol di Zaccagni a 7 secondi dalla fine è stato come un sorpasso all’ultima curva»

Alla Stampa: «In Formula 1 non abbiamo un pilota italiano vincente, Kimi Antonelli può colmare questo buco. Spesso si allena con me»

La Stampa intervista Valentino Rossi. Due settimane fa era a Le Mans per partecipare alla 24 Ore, oggi correrà la 24 Ore di Spa.

Valentino Rossi: «L’Italia è forte in tanti sport, ma ci manca la Formula 1»

Correre le 24 Ore di Le Mans o quella di Spa la emoziona ancora?

«Anche dopo tanti anni di carriera, continuo a fare delle cose nuove e belle, Le Mans è la corsa più famosa del mondo,

sono contento di esserci stato. Per carattere non mi emoziono tanto (ride), ma è bello vivere una nuova realtà che in

Italia non è così conosciuta».

Oggi la 24 Ore di Spa inizierà alle 16, come farà a guardare la partita dell’Italia?

«Se correrò in quell’orario, dovrò rinunciare oppure mettere un tablet nella mia macchina (ride). Se invece salirò in

auto più tardi, la seguirò sicuramente. L’altra sera ho riunito casa mia tutti i piloti dell’Academy, da Bagnaia a Morbidelli a Bezzecchi, per vedere tutti insieme la partita contro la Croazia. Pensavamo di essere spacciati, invece il gol di Zaccagni a 7 secondi dalla fine è stato come un sorpasso all’ultima curva. Certe emozioni te le può dare solo la Nazionale»

«L’Italia è forte in tanti sport, ma ci manca la Formula 1 perché sono anni che non abbiamo un pilota italiano vincente. Credo che Kimi Antonelli possa colmare questo buco. Lo seguo da quando era piccolino, durante il periodo del Covid abbiamo iniziato a giocare insieme con i simulatori di auto e ora, spesso, viene ad allenarsi sui kart con me e gli altri piloti dell’Academy».

