Chiellini: «Tutti ct quando gioca la Nazionale, sento commenti duri sulle scelte di Spalletti»

11 luglio 2021. Tre anni fa l’Italia alzava al cielo l’Europeo e Berrettini giocava in finale di Wimbledon, fu sconfitto solo da Djokovic in grande forma. Chiellini alla Gazzetta dello Sport ricorda qui momenti. Poi parla anche dell’Italia di oggi.

Chiellini: «È un grande momento per lo sport italiano»

«È un grande momento per lo sport italiano. Per la prima volta abbiamo un tennista così in alto. E non dimentichiamo gli azzurri dell’atletica che hanno sbancato gli Europei, e tra poco c’è l’Olimpiade. L’azzurro è emozionante in tutti gli sport».

Ora tutte le speranze sono su Jannik, che Chiellini conosce.

«Personalmente non ci siamo mai incontrati, spero che lo faremo presto. Ci siamo scambiati dei messaggi. Il fatto che sia arrivato così in alto non mi stupisce, è molto maturo per la sua età e lo dimostra in tutto quello che dice e che fa. Essere uno sportivo del suo livello è come essere un’azienda, devi pensare e gestire tante cose e lui ci riesce mantenendo sempre il focus su quello che fa. Studia tanto se stesso come la partita e i risultati si vedono».

Dal verde dei campi di Wimbledon a quello degli Europei. Come li vive l’ex difensore della Nazionale?

«Ho postato il video della mia esultanza al gol della Croazia. Soffro come un tifoso ma mi sento ancora parte del gruppo perché tanti di quei ragazzi li ho visti crescere. Tutti ci sentiamo c.t. quando gioca la Nazionale, a volte sento dei commenti dure sulle scelte dell’allenatore. Ma non ho mai conosciuto un c.t. che vada in campo per perdere. Penso che quel gol all’ultimo potrebbe averli sbloccati e magari affronteranno la Svizzera con più serenità»

