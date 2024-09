Ten Hag ha rivelato troppi dettagli della trattativa, il Manchester United non l’ha presa bene

Daily Mail riporta il Sun: ha rivelato dettagli che dovevano rimanere nascosti. Soprattutto a proposito del coinvolgimento di Tuchel

Erik ten Hag è stato riconfermato sulla panchina del Manchester United. Il tecnico olandese ha avuto molti alti e bassi da quando è subentrato sulla panchina inglese e sembrava molto vicino all’addio, nonostante la vittoria della Fa Cup. Tuttavia, nella dirigenza del club non hanno apprezzato che abbia raccontato i dettagli della trattativa.

Ten Hag nei guai con lo United: ha rivelato troppi dettagli sulla sua permanenza

Il Daily Mail scrive:

Erik ten Hag si è messo nei guai con il Manchester United dopo aver parlato apertamente dei suoi colloqui con il club. Lo United, che sembrava pronto a esonerarlo, aveva valutato Tuchel come suo sostituto; intanto, il tecnico olandese era andato in vacanza a Ibiza ed è rimasto poi sorpreso quando il club gli ha chiesto di rimanere in panchina anche la prossima stagione. Ora dovrebbe prolungare il suo contratto, anche se non è stato raggiunto ancora un accordo. Il Sun riporta che la sua intervista durante Euro2024 ha fatto arrabbiare la dirigenza dello United, raccontando dettagli che dovevano rimanere nascosti.

Aveva dichiarato a Nos Voetbal:

«La dirigenza del club è venuta da me mentre ero in vacanza a Ibiza. Si sono presentati all’improvviso alla mia porta e mi hanno detto che volevano continuare con me. Mi hanno effettivamente detto di aver parlato con diversi dirigenti. Nei Paesi Bassi, questo non è nemmeno permesso. Poi è vietato parlare con altri allenatori quando c’è ancora un allenatore in carica. Il Manchester United mi ha detto che hanno parlato con Tuchel, ma forse sono arrivati alla conclusione che avevano già il miglior allenatore».

