Tebas e l’effetto Mbappé: «Dominio Real? Al Psg pensavano di fare piazza pulita con lui, Neymar e Messi e invece»

Il presidente della Liga: «Diritti tv? L’arrivo di un giocatore non ti fa diventare un concorrente di valore, ma aiuta con gli sponsor»

Tebas, presidente della Liga, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media prima della finale della Liga Fc Futures.

Il presidente non si è risparmiato sull’arrivo di Mbappé. Le dichiarazioni riportate da Relevo: «Qui bisogna giocare. Il calcio è uno sport di squadra. Quando è arrivato Hazard, la gente pensava che il Madrid avrebbe dominato… O con Bale, ma non è tutto così semplice. Guardate il Psg con Neymar, Messi e Mbappé: pensavano di fare piazza pulita e non hanno vinto la Champions League. Per fortuna il calcio non è matematico». Così Tebas ha risposto a chi gli chiedeva di un possibile dominio del Real Madrid con l’arrivo di Mbappé.

Tebas: Diritti Tv? L’arrivo di un giocatore così aiuta la competizione a diventare più solida»

Parlando del nuovo attaccante del Real, il presidente della Liga ha colto l’occasione per affrontare il tema dei diritti tv.

«Quando si prende un giocatore del genere si consolida il valore che si ha, il valore dei diritti non accresce mai nell’immediato. In primo luogo perché hai già firmato degli accordi, in secondo luogo perché un giocatore non ti fa diventare un concorrente di valore. L’Arabia Saudita ha ingaggiato ottimi giocatori e i diritti internazionali non hanno registrato un aumento nel mondo saudita a cui tutti prestiamo attenzione, ma aiuta la competizione a essere più solida a livello audiovisivo. Aiuta gli sponsor della competizione, ma non è un effetto immediato, tutt’altro, ma è meglio che ci sia che non ci sia, è ovvio».

El Pais ha commentato il trasferimento del fuoriclasse francese.

Scrive il quotidiano:

“Madrid è esplosa come una bomba a orologeria ieri alle 19.28. L’attesa agonizzante di anni si è trasformata in un’assoluta felicità: era la sensazione che Mbappé, madridista dichiarato, fosse arrivato a casa. «Abbiamo fatto per questo ragazzo quello che non abbiamo fatto per nessuno. Secondo noi Mbappé è diverso dagli altri, è una bomba a mano. Ma abbiamo perso», rivelò un membro della dirigenza del Real Madrid due anni fa, dopo che il francese scrisse a Florentino Pérez che restava a Parigi. Quel rifiuto avvenne alla vigilia della finale di Champions. Il Real ha già Vinicius e Rodrygo come stelle; arriverà un fenomeno dal Brasile come Endrick; Jude Bellingham è finalmente esploso. Mbappé non arriva più per salvare il club dopo la partenza di Cristiano Ronaldo; arriva, e questo aggiunge più pressione, per far rimanere tutto uguale”.

