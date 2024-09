Obiettivo di Antonio Conte già ai tempi dell’Inter. Il giocatore (31 anni) è in scadenza di contratto con la Roma

Spinazzola, Conte lo vuole a Napoli per il suo centrocampo a quattro (Di Marzio)

Scrive Gianluca Di Marzio:

Come raccontato nei giorni scorsi, il Napoli ha messo le mani su Leonardo Spinazzola per rinforzarsi in vista della nuova stagione. Obiettivo di Antonio Conte ai tempi dell’Inter, il laterale giallorosso si adatterebbe bene al centrocampo a quattro che l’allenatore ex Tottenham ha già in mente.

La prossima settimana ci saranno nuovi contatti per provare a portare Spinazzola a Napoli.

Nonostante sia stato frenato da diversi problemi fisici, il classe 1993 è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma: per lui 36 presenze fra campionato, Europa League e Coppa Italia, in cui ha realizzato 1 gol e 4 assist.

Spinazzola è stato anche uno dei protagonisti della cavalcata europea della Roma, terminata in semifinale contro il Bayer Leverkusen, prendendo parte a 10 match in cui è riuscito a fornire 1 assist.

#Calciomercato | @sscnapoli, settimana prossima nuovi contatti per #Spinazzola. Il giocatore, in scadenza di contratto con la #Roma, piace molto a #Conte e resta un’idea forte per il #Napoli. Settimana prossima incontro con l’agente https://t.co/y1ClJhuK00 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 21, 2024

Spinazzola conferma che il Napoli ora è attento anche agli svincolati (Gazzetta)

Spinazzola conferma che il Napoli ora è attento anche agli svincolati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

La suggestione è forte, perché le qualità del giocatore si sposano alla perfezione col manuale dell’esterno ideale del sistema contiano. E poi c’è anche il prezzo a rendere più allettante la prospettiva: Leonardo Spinazzola dal primo luglio sarà un giocatore svincolato, un’occasione a costa zero per chi vuole scommettere sulla sua falcata potente, il suo instancabile moto perpetuo su e giù per la fascia.

Il fattore fisico

Il fattore fisico diventa uno dei grandi dubbi per il futuro di Spina: la rottura del tendine d’Achille ad Euro 2020 gli ha tolto la possibilità di un finale di carriera tra i top player nel ruolo. (…) Sono in corso valutazioni, non c’è fretta.

Gli occhi del Napoli su Spinazzola confermano comunque una nuova tendenza sul mercato del club azzurro: c’è attenzione agli svincolati, specie se quelli in uscita da grandi club. Come conferme la trattativa per Hermoso dell’Atletico: il difensore mancino è in cima alla lista dei rinforzi per il reparto arretrato, però ha un ingaggio pesante e il Napoli vuole ancora ragionarci su.

