Southgate taglia Grealish, Inghilterra “sotto shock”. Non lo possiamo naturalizzare al volo?

Gli altri nazionali “sconvolti”, un senatore ha chiesto al ct come fare a spiegarlo. Un dirigente di un club al Telegraph: “È pazzo?”

Shock. E’ la parola che usa il Telegraph per descrivere il taglio di Jack Grealish dalla nazionale inglese per gli Europei. Southgate lo lascia a casa. E quindi “shock”. Della stampa, certo, ma anche degli stessi giocatori inglesi, racconta il giornale. “Un giocatore anziano è andato a parlare con Southgate subito dopo, per cercare di comprendere la decisione e aiutarlo a spiegarla ai compagni di squadra, mentre altri giocatori si sono radunati attorno a Grealish”.

“Un direttore sportivo di uno dei migliori club della Premier League ha contattato il Telegraph per esprimere il suo stupore”, scrive il giornale. “Come può l’allenatore dell’Inghilterra lasciare fuori un giocatore che può fare una così grande differenza dalla panchina? E’ pazzo”.

Anche qui da noi, in Italia, la cosa non passa inosservata: Spalletti farebbe carte false per avercelo, uno così. Non lo possiamo naturalizzare al volo?

La stampa inglese racconta di un “Grealish sbalordito e sconvolto dalla notizia”. Non ci sono notizie di litigi o confronti. Ma “la reazione dei giocatori ha sottolineato la forza del sentimento all’interno della squadra nei confronti di Grealish e il modo in cui ha colto di sorpresa tutti”.

Grealish ha avuto una stagione difficile con il City, ma erano tutti convinti che il suo posto in nazionale fosse in banca: poteva essere una carta vincente a partita in corso, e nello spogliatoio ha un certo peso, è un vincitore, ha esperienza.

“Grealish ha gestito la sua non convocazione in modo professionale, ha augurato ogni bene alla squadra e allo staff per il torneo”.

Southgate ha spiegato: “Nelle posizioni offensive abbiamo la fortuna di avere molte opzioni e Madders e Jack ci danno qualcosa di diverso. Sono state scelte difficili, sosteniamo le nostre decisioni, ma riconosciamo che avremmo potuto prendere una strada diversa. È stato triste dover dare loro quella notizia”.

Alcuni accusano Southgate di aver scelto la soluzione più facile tagliando Grealish: “È molto più facile lasciare altri giocatori in panchina. Le telecamere sarebbero costantemente puntate su Jack e i commentatori gli chiederebbero quando avrebbe giocato, se l’Inghilterra non stesse vincendo”.

Grealish ha fatto parte della squadra di Southgate agli Europei 2020, in l’Inghilterra ha raggiunto la finale, e ai Mondiali in Qatar nel 2022.

ilnapolista © riproduzione riservata