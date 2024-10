Senza il gol di Zaccagni, l’Italia sarebbe fuori dagli Europei (e ora il tabellone è ottimo, calma)

Visti i risultati, gli azzurri non sarebbero rientrati tra le quattro migliori terze. Il gol di Zaccagni ha invertito il corso della storia

Senza il gol di Zaccagni, l’Italia sarebbe fuori dagli Europei. Ora si può dire. Senza il gol di Zaccagni al minuto 97 l’Italia non sarebbe rientrata tra le quattro migliori terze. Sarebbe stata la quinta. Peggio degli azzurri avrebbe fatto solo l’Ungheria. La Slovenia sarebbe entrata come migliore differenza reti.

Quel gol, dopo la discesa di Calafiori, ha effettivamente deviato il corso europeo degli azzurri. Non solo, ma adesso l’Italia ha un ottimo tabellone.

Dalla nostra parte ci sono innanzitutto la Svizzera. Poi, eventualmente, la vincente tra Inghilterra e Slovacchia mentre l’altra semifinalista uscirà dagli incroci Austria-Turchia e Olanda-Romania.

Dall’altra parte le Nazionali più forti con (dall’alto verso il basso)

Spagna-Georgia

Germania-Danimarca

Portogallo-Slovenia

Francia-Belgio

zona bassa

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia

Italia-Svizzera

Chiara Nasti, l’influencer moglie di Zaccagni: «Dopo il gol pensavo di partorire per la gioia»

La nota influencer napoletana Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento del gol di suo marito contro la Croazia. I due hanno già un figlio, Thiago, e lei è in attesa di una bambina, che nascerà tra pochi giorni.

«Ci crede? Non ho realizzato subito che Mattia aveva fatto gol, sono quasi al termine della gravidanza e certe emozioni sono rischiose. Poco prima dell’inizio avevo pensato: e se Mattia segna e io per la gioia partorisco?».

La Nasti aveva capito che poteva succedere qualcosa di speciale (proprio come Luka Modric):

«La partita l’ho vista a Napoli, a cena in un ristorante, con mio figlio Thiago, i miei genitori e mia sorella Angela. Quando ho visto Mattia che entrava in campo ho capito dal suo sguardo che poteva succedere qualcosa di bello. Non so spiegarlo, certe cose si sentono. Quindi ho aspettato che succedesse. Ricordo solo il boato al ristorante e la felicità di tutti noi. E’ stata una magia. A fine partita l’ho videochiamato. E’ stata una cosa bellissima: lui aveva ancora addosso la tensione della partita, io piangevo…».

ilnapolista © riproduzione riservata