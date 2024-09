Sainz non andrà alla Mercedes, Toto Wolff: «Vogliamo concentrarci solo su Kimi Antonelli»

A Sky De: «Intendiamo puntare sui giovani piloti e lo abbiamo spiegato a Carlos Sainz». La Williams e l’Audi spingono per avere lo spagnolo

Toto Wolff ha spento ogni possibile indiscrezione futura a Sky De. Il direttore della Mercedes ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di vedere Sainz su una Mercedes il prossimo anno. Wolff assicura che sulla vettura potrebbe salire un giovane pilota come Kimi Antonelli.

Sainz lontano dalla Mercedes: «Dedichiamo il nostro futuro ai giovani piloti»

Le parole di Toto Wolff riportate da Marca. “Sembra che Toto Wolff e la Mercedes stiano pian piano spostando l’ago della bilancia del futuro pilota verso Kimi Antonelli e non verso Carlos Sainz. Lo stesso Toto ha rimarcato: «intendiamo puntare sui giovani piloti e lo abbiamo spiegato a Carlos Sainz».

«Vogliamo concentrarci solo su Kimi perché dedichiamo il nostro futuro ai giovani piloti».

Wolff ha anche smentito che Kimi sia più veloce anche di Russell e Mick Schumacher nei test:

«Kimi e Mick hanno seguito i programmi offerti loro e hanno ottenuto esattamente i risultati che ci aspettavamo. Si diceva che Kimi fosse molto più veloce di George e Mick, ma questa è una totale sciocchezza. Tutti e tre avevano programmi diversi, tutti e tre erano molto veloci, ma George era molto più veloce degli altri e funziona così».

Carlos attende novità sul suo futuro

Sul pilota spagnolo della Ferrari invece, continuano le indiscrezioni. La Williams e l’Audi, che entrerà nel circus a partire dal prossimo anno, vorrebbero dare il proprio sedile a Sainz.

“Williams e Audi lo vogliono alla guida delle loro squadre, la prima per tornare dov’erano, la seconda per crescere. La Williams sta spingendo forte per convincere Sainz a unirsi ad Alex Albon. La Sauber/Audi spinge per garantire a Sainz un accordo pluriennale, insieme a Nico Hulkenberg”.

