Rivoluzione Spalletti: contro la Croazia Retegui, Cristante e Cambiaso, out Pellegrini e Frattesi (Sky)

Meno tecnica e più fisicità. Di Lorenzo confermato a destra, a centrocampo invece Cristante con Jorginho e Barella.

Dubbi sulla Nazionale che giocherà contro al Croazia. Spalletti sta pensando a dei cambiamenti e, secondo Sky, non saranno pochi. Rimane ancora un dubbio sul modulo di partenze. Non si sa ancora bene se Spalletti giocherà col 4-3-3 o col 4-3-1-2.

Ciò che dalla redazione di Sky anticipano è che non ci sarà Scamacca. Al suo posto spazio a Retegui affiancato da Chiesa (confermato) e da Cambiaso. Pellegrini va quindi in panchina.

Mediana formata da Jorginho e Barella. Non ci sarà Frattesi, Spalletti gli preferisci la fisicità di Cristante. In sostanza meno tecnica (presunta) e più fisicità. Più chilometri.

Mentre in difesa l’unica certezza è l’assenza di Dimarco. Di Lorenzo confermato a destra e reperto difensivo completato da Bastoni e Calafiori

Spalletti pensa a Raspadori trequartista contro la Croazia (CorSera)

Alessandro Bocci sul Corriere della Sera analizza il parco attaccanti dell’Italia. Scamacca ha deluso con Albania e Spagna, Retegui ha avuto pochi minuti a disposizione ma non ha brillato. C’è anche Raspadori a cui Spalletti potrebbe affidare la trequarti nella partita decisiva contro la Croazia.

Scrive Bocci:

Scamacca all’europeo ha giocato 152 minuti e ha avuto sì e no lo straccio di un’occasione. Ci deve mettere qualcosa in più, più rabbia, più grinta, più fame. Retegui, che lo ha sostituito in entrambe le partite, di minuti ne ha collezionati 43, meno di un tempo e non ha combinato granché. Anche lui ha avuto un’opportunità, persino più ghiotta rispetto a quelle del compagno, contro la Spagna, ma l’ha fallita. Raspadori, il terzo della fila, uno dei preferiti del c.t. che lo ha allenato a Napoli, sinora ha giocato appena 14 minuti, recupero compreso, ma stavolta potrebbe essere impiegato sulla linea dei trequartisti.

Spalletti deve trovare la soluzione in un giorno e non può sbagliare la scelta, rimandata all’allenamento di questa mattina, sempre nel fortino di Iserlohn, prima di volare a Lipsia. Il ballottaggio è aperto. Scamacca è più forte, però sta dando la sensazione di sprecare un’altra occasione. Retegui ha meno talento, però più anima e cuore e nella tournée americana ha segnato una doppietta al Venezuela, gli ultimi gol di una punta in Nazionale, tre mesi fa. L’argentino avanza, l’atalantino arranca. Il c.t. analizzerà anche i dati del Gps per capire chi sta meglio.

