Pellegrini: «Come dimostra il gol di Zaccagni, dobbiamo essere tutti disponibili, a prescindere dai titolari»

Il centrocampista non partirà titolare contro la Svizzera. A Sky: «Le scelte le fa il mister. Siamo un gruppo unito e dobbiamo pensare a passare il turno».

Lorenzo Pellegrini non partirà titolare contro la Svizzera, dopo aver giocato dal primo minuto nelle tre partite del girone dell’Italia a Euro2024.

Le dichiarazioni di Pellegrini

A Sky Sport ha dichiarato:

«E’ una grande responsabilità, noi oggi siamo qua per passare il turno e portare avanti il nostro percorso. Daremo tutto per riuscirci».

Sulle scelte di formazione:

«Le scelte le fa il mister, noi pensiamo ad essere tutti disponibili come dimostra il gol di Zaccagni al 98′. Siamo un gruppo unito, oggi è importante passare il turno e non chi giocherà».

Svizzera-Italia è il primo ottavo di finale di Euro2024, dall’Olympiastadion di Berlino. Il match è previsto oggi alle 18. Chi vincerà, affronterà una tra Inghilterra e Slovacchia, che invece si scontreranno domani.

Ricordiamo che negli Azzurri Calafiori è squalificato, mentre Dimarco si è infortunato.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Vargas, Rieder; Embolo.

Per fuggire dalla responsabilità di pronosticare la vittoria azzurra, di fatto tirando in ballo le forze oscure della iella, o anche di prevedere la sconfitta della Svizzera e tenere un cornetto rosso mentre si digita il pronostico, ci siamo affidati a Chat Gpt. Come noi, l’intelligenza artificiale, non ha la palla di vetro. Però consulta informazioni in tempi record. E allora ecco cosa ne pensa l’Ia di Svizzera-Italia.

Chat Gpt dopo aver considerato la “qualità delle due squadre e il loto potenziale” prevede che “la partita sarà equilibrata e potrebbe essere decisa da dettagli come una singola giocata decisiva o un errore difensivo“. Possibile risultato: Italia 2 – Svizzera 1

