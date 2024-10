Svizzera-Italia, il Napolista si affida a Chat Gpt: finirà 1-2

“La partita potrebbe essere decisa da singola giocata o da un errore difensivo”. Le parole di Spalletti risuonano: «La bischerata ce l’abbiamo sempre in canna».

Fare il pronostico di Svizzera-Italia, primo ottavo di finale di Euro 2024, è un’arma a doppio taglio. Da un lato la speranza di vedere gli azzurri ai quarti, dall’altro un realismo suggestionato dalla paura che in fondo, l’Italia, sia inferiore agli elvetici. Nel mezzo il dubbio atroce che altera la percezione del tempo da qui fino alle 18.

D’altronde l’ha detto anche Spalletti: «La bischerata ce l’abbiamo sempre in canna». E quindi come si fa a prevedere un risultato di una partita a eliminazione diretta in cui l’Italia è data ancora per favorita (almeno secondo Sommer, portiere della Svizzera).

Per fuggire dalla responsabilità di pronosticare la vittoria azzurra, di fatto tirando in ballo le forze oscure della iella, o anche di prevedere la sconfitta della Svizzera e tenere un cornetto rosso mentre si digita il pronostico, ci siamo affidati a Chat Gpt. Come noi, l’intelligenza artificiale, non ha la palla di vetro. Però consulta informazioni in tempi record. E allora ecco cosa ne pensa l’Ia di Svizzera-Italia.

Svizzera-Italia sarà una partita equilibrata

Secondo Chat Gpt, l’Italia ha una tradizione forte nei tornei internazionali, vincendo Euro 2020 e raggiungendo spesso le fasi finali. Evidentemente l’Ia non ha visto i precedenti due mondiali.

Chiesa è il giocatore chiave insieme a Barella e Donnarumma. In questo Euro 2024 gli Azzurri “hanno mostrato solidità difensiva” schive la chat. Mentre la Svizzera ha mostrato di “sorprendere squadre più quotate”. “Storicamente, le partite tra Italia e Svizzera sono state equilibrate, con un leggero vantaggio per gli Azzurri. Ad esempio, durante le qualificazioni per i Mondiali del 2022, entrambe le partite tra le due squadre sono finite in pareggio”.

Chat Gpt dopo aver considerato la “qualità delle due squadre e il loto potenziale” prevede che “la partita sarà equilibrata e potrebbe essere decisa da dettagli come una singola giocata decisiva o un errore difensivo“. Possibile risultato: Italia 2 – Svizzera 1

