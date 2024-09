Paolini batte Rybakina e vola in semifinale: «Un match difficile, ma ho continuato a combattere senza arrendermi» 

Prima volta per lei in semifinale di un Grande Slam, a 28 anni. Ora affronterà una tra Sabalenka o Andreeva.

Jasmine Paolini continua a scrivere pagine memorabili della sua carriera, ma anche del tennis femminile italiano. Ha battuto ai quarti del Roland Garros Elena Rybakina e ora entrerà nella top 10 dell’Atp. Affronterà in semifinale una tra Sabalenka o Andreeva.

Paolini: «Un match difficile, ma ho continuato a combattere senza arrendermi»

A fine partita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Ci sono partite e momenti che cambiano una carriera. Per la prima volta, a 28 anni, in semifinale di un Grande Slam:

«E’ una sensazione incredibile, è stato un match durissimo. Nel secondo set ero un po’ troppo emozionata, lei è una grande campionessa; mi sono detta combatti e colpisci bene ogni palla. E ora sono qui».

Un terzo set molto tirato, qual è stata la chiave?

«Ero concentrata su ogni singolo punto, mi sono dimenticata quello che è successo nel secondo set e ho continuato a combattere».

Quasi tutti qui si sono innamorati del tuo modo di giocare e combattere col sorriso…

«Era la mia prima volta su questo campo, un privilegio per me. Sono contenta di aver vinto qui in uno dei campi più belli del mondo».

“Paolini è una boccata d’aria fresca nel circuito femminile, che è dominato da donne toste come la sua prossima avversaria ai quarti di finale di Parigi, Elena Rybakina. O dalle altre campionesse del Grande Slam come la vincitrice degli US Open Coco Gauff, che martedì ha battuto Ons Jabeur 4:6, 6:2 6:3 e ora affronterà in semifinale la numero uno del mondo e campionessa in carica Iga Swiatek” .

La tennista italiana ha conquistato sempre più spazio grazie ai suoi colpi. Ciò che stupisce è che la fatto in silenzio, rimanendo quasi in disparte:

“Jasmine è riuscita silenziosamente a raggiungere la vetta del mondo, rimanendo in gran parte inosservata fuori dall’Italia, e ora ha giocato il suo primo quarto di finale del Grande Slam. Solo l’anno scorso ha iniziato a battere un numero di concorrenti di livello significativamente più alto, tra cui Jabeur e Angelique Kerber. Prima non era convinta di poter competere nei big match e credeva che solo “un miracolo” potesse aiutarla. Con l’esperienza e il successo, la fiducia in se stessi è cresciuta. «Adesso entro in campo e penso: ok, sarà dura, ma ho una possibilit໓.

