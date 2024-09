In Germania elogiano Jasmine Paolini: “è una boccata d’aria fresca nel tennis femminile”

Un articolo della Faz: è riuscita silenziosamente a raggiungere la vetta del mondo. L’Italia si conferma una fucina di talenti invidiabile

I giornalisti tedeschi, soprattutto quelli della Faz, hanno notato un entusiasmo particolare da parte dei colleghi italiani per le vittorie di Jasmine Paolini. A tal punto che anche i tedeschi adesso iniziano a guardarla con maggiore interesse. L’italiana numero 15 nel ranking viene definita come una boccata d’aria fresca nel circuito femminile.

Paolini è riuscita silenziosamente a raggiungere la vetta del mondo

Scrive la Faz:

“Paolini è una boccata d’aria fresca nel circuito femminile, che è dominato da donne toste come la sua prossima avversaria ai quarti di finale di Parigi, Elena Rybakina. O dalle altre campionesse del Grande Slam come la vincitrice degli US Open Coco Gauff, che martedì ha battuto Ons Jabeur 4:6, 6:2 6:3 e ora affronterà in semifinale la numero uno del mondo e campionessa in carica Iga Swiatek” .

La tennista italiana ha conquistato sempre più spazio grazie ai suoi colpi. Ciò che stupisce è che la fatto in silenzio, rimanendo quasi in disparte:

“Jasmine è riuscita silenziosamente a raggiungere la vetta del mondo, rimanendo in gran parte inosservata fuori dall’Italia, e ora ha giocato il suo primo quarto di finale del Grande Slam. Solo l’anno scorso ha iniziato a battere un numero di concorrenti di livello significativamente più alto, tra cui Jabeur e Angelique Kerber. Prima non era convinta di poter competere nei big match e credeva che solo “un miracolo” potesse aiutarla. Con l’esperienza e il successo, la fiducia in se stessi è cresciuta. «Adesso entro in campo e penso: ok, sarà dura, ma ho una possibilit໓.

L’Italia, in questo momento, è una fucina di talenti del tennis invadibile:

“L’Italia non è solo il Paese dove fioriscono i limoni, ma anche i talenti del tennis. Nella categoria maschile ci sono nove giocatori nella top 100. Per le donne ce ne sono cinque in più da quando Camila Giorgi si è data alla macchia, presumibilmente a causa di reati penali. Jasmine Paolini non ha origini italiane. Suo nonno viene dal Ghana, sua madre dalla Polonia“.

