Osimhen, una delle ultime speranze è l’Arabia Saudita (Repubblica)

“C’è l’Al Ahli interessato: il club potrebbe pagare la clausola rescissoria, ma resta da capire la reale volontà di Osimhen. Serve la svolta la prossima settimana”

Osimhen lascerà il Napoli in questa finestra di mercato, ma dove andrà non è ancora chiaro. La clausola da 130 milioni funziona da repellente per i top club. Il nigeriano vorrebbe la Premier, ma per ora nessuna offerta concreta da lì. Intanto torna forte su di lui l’Arabia Saudita con l’Al Ahli che sarebbe disposto a pagare la clasuola.

Osimhen, l’Al Ahli potrebbe pagare la clausola

La Repubblica scrive:

“Osimhen sarà sicuramente parte integrante del valzer degli attaccanti che partirà dopo gli Europei. Al momento, però, è tutto fermo. Non sono arrivate offerte che sembravano scontate al momento del rinnovo del contratto dello scorso dicembre. La clausola rescissoria da 130 milioni al momento è un ostacolo alto assieme all’ingaggio dell’attaccante (10 milioni).

(…) Nulla è ancora deciso ovviamente, ma la possibilità di rimanere senza Premier non è da escludere. Difficile ipotizzare pure un’offerta del Psg. I francesi avrebbero voluto Kvaratskhelia, ma il Napoli ha alzato un muro invalicabile. De Laurentiis ha lanciato pure una stilettata al presidente Al Khelaifi. I francesi hanno presentato un’offerta ad un giocatore sotto contratto e senza autorizzazione. Margini per Kvara non ce ne sono, quindi il Psg potrebbero reagire evitando Osimhen nella ricerca di un attaccante.

Ecco perché la Saudi League potrà tornare prepotente dopo il corteggiamento della scorsa estate. Stavolta c’è l’Al Ahli fortemente interessato: il club potrebbe addirittura pagare la clausola rescissoria, ma resta da capire la reale volontà di Osimhen che al momento sarebbe convocato per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Serve la svolta la prossima settimana, la storia è ancora tutta da scrivere”.

